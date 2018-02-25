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    «Манчестер Юнайтед» примет на «Олд Траффорд» «Челси»

    В воскресенье состоится центральный матч 28-го тура чемпионата Англии, в котором «Манчестер Юнайтед» примет на своем поле «Челси».

    Команда Жозе Моуринью имеет на своем счету 56 очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице АПЛ. В активе лондонцев 53 балла и четвертая строчка.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Челси». Начало в 17:05, не пропустите!

    Ставь на матчи в Конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.02.2018 16:15
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 25 февраля 2018, 17:43

      Желаю Мауру сегодня опять крупно проиграть!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 25 февраля 2018, 13:24

      https://www.youtube.com/watch?v=7z50kkHvVMU

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 25 февраля 2018, 13:23

      два автобуса ! битва икарусов)))))))) чей автобус лучше ! манчестерский или лондонский ))))))

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1941

      Таганский 25 февраля 2018, 10:53

      Челси - удачи и победы!!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 25 февраля 2018, 10:23

      учитывая что чемпионская гонка завершена, теперь АПЛ представляет собой лишь борьбу на личных фронтах и битва лидеров, как раз кстати . . . Удачи, Челси!!!

      4
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