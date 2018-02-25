«Манчестер Юнайтед» примет на «Олд Траффорд» «Челси»

В воскресенье состоится центральный матч 28-го тура чемпионата Англии, в котором «Манчестер Юнайтед» примет на своем поле «Челси».

Команда Жозе Моуринью имеет на своем счету 56 очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице АПЛ. В активе лондонцев 53 балла и четвертая строчка.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Челси». Начало в 17:05, не пропустите!

Ставь на матчи в Конкурсе прогнозов и становись звездой!