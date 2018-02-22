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  • Дзагоев: «После победы над «Црвеной Звездой» двоякие впечатления»

Дзагоев: «После победы над «Црвеной Звездой» двоякие впечатления»

22 февраля 2018, 12:51
9

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев подвел итог победе над «Црвеной Звездой» (1:0 по сумме двух матчей) в матче 1/16 финала Лиги Европы.

– Двоякие впечатления. С одной стороны – выиграли, с другой – хотелось бы победить увереннее. Моменты для этого были, но чего-то в концовке не хватало. Будем дорабатывать.

– Все понимали, как примерно будет играть «Црвена Звезда». Насколько тяжело было вскрывать эту оборону? И насколько важно, что забили гол «в раздевалку»?

– Они играли очень плотно. Но когда мы грамотно перестраивались, появлялись зоны, куда можно было отдать пас игроку. Однако мы не всегда грамотно пользовались этими зонами.

– Есть предпочтения, кого хочешь увидеть в следующем раунде?

– Нет. На кого попадем – на того попадем.

Напомним, победу армейцам в московском матче принес гол Дзагоева.

Источник: ПФК ЦСКА
Лига Европы ЦСКА Црвена Звезда Дзагоев Алан
Комментарии (9)
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Loxxam
1519293257
Да всем понятно что отскочили. Удачи и дальше в ЛЕ
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insider_retro
1519293984
Впечатление таково, что играли на пределе ресурсов и прибавить уже нечего и некого... Редкие угрозы у ворот могли поставить в позу все потуги и старания... А впереди распиаренный Муса и Витирьо просто, как обычно пишут, выполняли нужный объём работы... Желаемого напора и запаса прочности, пока нет...
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rostik-100
1519294948
Да не надо увереннее, побеждайте как нибудь, но всегда и все мы будем довольны...
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DeStar
1519295457
Победа сложная , но кто знает что будет дальше . Играли плохо , может следующий соперник будет в брлее открытый футбол играть или ещё что ... тут никогда не знаешь
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odin1973
1519298792
Дзагоеву здоровья. Без него шансов бы не было.
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Муруал
1519300935
Парни стараются,ну и что с того,что большего пока не могут.За стремление пять баллов.
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OfaZavr
1519311553
главное победа, а потом разыграетесь и игра уверенней станет.
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GoLenaStop
1519331012
Просто не надо ссать в штаны до начала драки. Всё будет хорошо!!! Удачи.
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