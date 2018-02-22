Дзагоев: «После победы над «Црвеной Звездой» двоякие впечатления»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев подвел итог победе над «Црвеной Звездой» (1:0 по сумме двух матчей) в матче 1/16 финала Лиги Европы.

– Двоякие впечатления. С одной стороны – выиграли, с другой – хотелось бы победить увереннее. Моменты для этого были, но чего-то в концовке не хватало. Будем дорабатывать.

– Все понимали, как примерно будет играть «Црвена Звезда». Насколько тяжело было вскрывать эту оборону? И насколько важно, что забили гол «в раздевалку»?

– Они играли очень плотно. Но когда мы грамотно перестраивались, появлялись зоны, куда можно было отдать пас игроку. Однако мы не всегда грамотно пользовались этими зонами.

– Есть предпочтения, кого хочешь увидеть в следующем раунде?

– Нет. На кого попадем – на того попадем.

Напомним, победу армейцам в московском матче принес гол Дзагоева.