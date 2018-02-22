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    Дзагоев: «После победы над «Црвеной Звездой» двоякие впечатления»

    Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев подвел итог победе над «Црвеной Звездой» (1:0 по сумме двух матчей) в матче 1/16 финала Лиги Европы.

    – Двоякие впечатления. С одной стороны – выиграли, с другой – хотелось бы победить увереннее. Моменты для этого были, но чего-то в концовке не хватало. Будем дорабатывать.

    – Все понимали, как примерно будет играть «Црвена Звезда». Насколько тяжело было вскрывать эту оборону? И насколько важно, что забили гол «в раздевалку»?

    – Они играли очень плотно. Но когда мы грамотно перестраивались, появлялись зоны, куда можно было отдать пас игроку. Однако мы не всегда грамотно пользовались этими зонами.

    – Есть предпочтения, кого хочешь увидеть в следующем раунде?

    – Нет. На кого попадем – на того попадем.

    Напомним, победу армейцам в московском матче принес гол Дзагоева.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    22.02.2018 12:51
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +8840

      GoLenaStop 22 февраля 2018, 23:23

      Просто не надо ссать в штаны до начала драки. Всё будет хорошо!!! Удачи.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 февраля 2018, 17:59

      главное победа, а потом разыграетесь и игра уверенней станет.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1573

      Муруал 22 февраля 2018, 15:02

      Парни стараются,ну и что с того,что большего пока не могут.За стремление пять баллов.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +160

      odin1973 22 февраля 2018, 14:26

      Дзагоеву здоровья. Без него шансов бы не было.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 22 февраля 2018, 13:30

      Победа сложная , но кто знает что будет дальше . Играли плохо , может следующий соперник будет в брлее открытый футбол играть или ещё что ... тут никогда не знаешь

      2
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      Рейтинг: +324

      rostik-100 22 февраля 2018, 13:22

      Да не надо увереннее, побеждайте как нибудь, но всегда и все мы будем довольны...

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 22 февраля 2018, 13:06

      Впечатление таково, что играли на пределе ресурсов и прибавить уже нечего и некого... Редкие угрозы у ворот могли поставить в позу все потуги и старания... А впереди распиаренный Муса и Витирьо просто, как обычно пишут, выполняли нужный объём работы... Желаемого напора и запаса прочности, пока нет...

      5
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      Рейтинг: +243

      Loxxam 22 февраля 2018, 12:54

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Да всем понятно что отскочили. Удачи и дальше в ЛЕ

      -5
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      Рейтинг: +102

      Shogun > Loxxam 22 февраля 2018, 12:59

      Видимо твой отец не отскочил

      3
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