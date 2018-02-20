Абрамович не будет продавать Азара менее чем за 225 миллионов

Владелец «Челси» Роман Абрамович не будет рассматривать предложение от «Реала» по полузащитнику Эдену Азару в размере менее чем 225 миллионов евро.

Контракт 27-летнего футболиста рассчитан до лета 2020 года. После завершения текущего сезона руководство лондонцев намерено продолжить переговоры о его продлении, предложив хавбеку зарплату около 340 тысяч евро в неделю.

Ранее сообщалось, что «Реал» для снижения суммы трансфера Азара готов включить в сделку одного из своих игроков.