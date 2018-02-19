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  • Моура считает, что «Тоттенхэм» способен выиграть Лигу чемпионов

Моура считает, что «Тоттенхэм» способен выиграть Лигу чемпионов

19 февраля 2018, 20:10
14

Нападающий «Тоттенхэма» Лукас Моура поделился ожиданиями от текущего розыгрыша Лиги чемпионов и прокомментировал шансы «шпор» на победу в турнире.

«Почему нет? Лига чемпионов — самый сложный турнир, но, думаю, мы можем победить в нем, если мы всегда будем позитивно смотреть на вещи и много работать.

Мы хорошо сыграли против «Ювентуса» на выезде. В Италии непросто забивать, мы добились хорошего результата и в Англии можем победить», — сказал Моура.

Напомним, что в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Ювентусом» 2:2. Ответный матч состоится в Лондоне 7 марта.

Источник: Skysports
Лига чемпионов Тоттенхэм Ювентус Моура Лукас
Комментарии (14)
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Тraumtanzеr
1519061036
Вы рочдейл не в состоянии пройти, клоуны.
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Полная Канистра
1519061349
аааааахха вчера еле шкуру свою спасли от затрыпанного откуда то взявшего рочдейла мечтатели мля
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+50/-50
1519063035
Есть клубы и помощней, и по солидней.
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El Dassory
1519063090
Они уже Ювентус прошли.:)
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gigs84
1519063826
К главным фаворитам они не относятся, но шансы конечно есть. Если кто не в курсе, они Реал в группе обыгрывали, а это мало кому удаётся.
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gigs84
1519067059
Меня не перестают удивлять люди, которые сильную команду после одного-двух неудачных матчей, переводят в категорию слабых команд и излишне критикуют. Особенно поражает, что у таких людей рейтинг +10862!!!
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dinar7777dinar
1519067114
ну уж ! выиграть то не смогут но ювентус то точно пройдут !
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АХМАТ95
1519072008
они отлично играют и достойны финала
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Danish Dynamite
1519102324
Почему бы и нет? История во все времена полно таких примеров знает. К тому же глубина и сила состава это действительно позволяют.
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OfaZavr
1519112342
попытка не пытка конечно, попробуйте почему бы и нет, но вон Рочдеил и то пройти не могли а тут такие соперники особенно на поздних стадиях которые могут вас просто вынести.
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