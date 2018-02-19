Моура считает, что «Тоттенхэм» способен выиграть Лигу чемпионов

Нападающий «Тоттенхэма» Лукас Моура поделился ожиданиями от текущего розыгрыша Лиги чемпионов и прокомментировал шансы «шпор» на победу в турнире.

«Почему нет? Лига чемпионов — самый сложный турнир, но, думаю, мы можем победить в нем, если мы всегда будем позитивно смотреть на вещи и много работать.

Мы хорошо сыграли против «Ювентуса» на выезде. В Италии непросто забивать, мы добились хорошего результата и в Англии можем победить», — сказал Моура.

Напомним, что в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Ювентусом» 2:2. Ответный матч состоится в Лондоне 7 марта.