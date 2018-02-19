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    Моура считает, что «Тоттенхэм» способен выиграть Лигу чемпионов

    Нападающий «Тоттенхэма» Лукас Моура поделился ожиданиями от текущего розыгрыша Лиги чемпионов и прокомментировал шансы «шпор» на победу в турнире.

    «Почему нет? Лига чемпионов — самый сложный турнир, но, думаю, мы можем победить в нем, если мы всегда будем позитивно смотреть на вещи и много работать.

    Мы хорошо сыграли против «Ювентуса» на выезде. В Италии непросто забивать, мы добились хорошего результата и в Англии можем победить», — сказал Моура.

    Напомним, что в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Ювентусом» 2:2. Ответный матч состоится в Лондоне 7 марта.

    Источник: Skysports

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    19.02.2018 20:10
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 февраля 2018, 10:39

      попытка не пытка конечно, попробуйте почему бы и нет, но вон Рочдеил и то пройти не могли а тут такие соперники особенно на поздних стадиях которые могут вас просто вынести.

      1
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 20 февраля 2018, 07:52

      Почему бы и нет? История во все времена полно таких примеров знает. К тому же глубина и сила состава это действительно позволяют.

      1
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      Рейтинг: -15

      АХМАТ95 19 февраля 2018, 23:26

      они отлично играют и достойны финала

      2
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 19 февраля 2018, 22:05

      ну уж ! выиграть то не смогут но ювентус то точно пройдут !

      0
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      Рейтинг: +367

      gigs84 19 февраля 2018, 22:04

      Меня не перестают удивлять люди, которые сильную команду после одного-двух неудачных матчей, переводят в категорию слабых команд и излишне критикуют. Особенно поражает, что у таких людей рейтинг +10862!!!

      2
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite > gigs84 20 февраля 2018, 07:50

      Согласен!!! При этом ещё и допускающие при письме ошибки на уровне 5 класса средней школы. Видимо, такие же "умники" и плюсовали.

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > Danish Dynamite 20 февраля 2018, 13:09

      а вот и мимо я в 1 классе на первой парте понял чудик

      0
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      Рейтинг: +367

      gigs84 19 февраля 2018, 21:10

      К главным фаворитам они не относятся, но шансы конечно есть. Если кто не в курсе, они Реал в группе обыгрывали, а это мало кому удаётся.

      1
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      Рейтинг: +1167

      ГенГриг 19 февраля 2018, 21:04

      способны многие. а возьмет один.

      0
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      Рейтинг: +18

      El Dassory 19 февраля 2018, 20:58

      Они уже Ювентус прошли.:)

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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 19 февраля 2018, 20:57

      Есть клубы и помощней, и по солидней.

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 19 февраля 2018, 20:29

      аааааахха вчера еле шкуру свою спасли от затрыпанного откуда то взявшего рочдейла мечтатели мля

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Полная Канистра 20 февраля 2018, 18:04

      ман сити вылетел. Ничего там страшного ! да и тотенхэм не в полной обойме играл ! плюс вторая игра ! а уж клубы в низших лигах англии играют очень сильно дома, есть мотивация да играют посильнее и интереснее чем наши клубы !

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