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    Слуцкий: «Больше никаких важных решений я в баре принимать не буду»

    Бывший главный тренер «Халла» Леонид Слуцкий принял участие в КВН, где пошутил на тему своей работы в Англии.

    Специалист предстал в образе посетителя бара.

    В конце сценки один из ее участников сказал Слуцкому: «Леонид Викторович, а давайте тренировать еще одну британскую команду». На что тренер ответил: «Не, ребят, больше никаких важных решений я в баре принимать не буду».

    Напомним, Слуцкий возглавил «Халл» летом 2017 года, а в начале декабря покинул «тигров» в связи с неудовлетворительными результатами.

    Источник: «ВКонтакте»

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    19.02.2018 15:37
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 19 февраля 2018, 21:33

      Sanek85,Kulima,Чикомас,Kovesh и WildSvenBLR считают смешным произнесенное слуцким??? Вы с какой планеты? Петросянов??
      Вы знаете,что смешно,а что банально?? пффф.позорище..Включите КВН ТВ и смотрите целый день.Для вас там все смешным будет
      ..или вот,комментарии почитай..https://www.youtube.com/watch?v=8RZST3rtJ_c

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +26

      babazo-72 19 февраля 2018, 20:03

      клоун

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 19 февраля 2018, 19:48

      не весело..
      жалкий какой-то

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 19 февраля 2018, 18:59

      Я с уважением отношусь к людям, которые себя подкалывают)) Но все же что то не то..хочу что бы Леонид возглавил ещё один английский клуб)

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 19 февраля 2018, 18:56

      А вооще "хорош сопли жевать" на аглицкий переводится ? Особенно интересен обратный перевод . Что нибудь типа "насморк в Англии - обычное дело" )

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1713

      volfrik 19 февраля 2018, 18:47

      Позитивный человек!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1602

      fortune-bva 19 февраля 2018, 18:14

      Слуцкий молодчина! По крайней мере как человек молодчина!

      6
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 19 февраля 2018, 15:54

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      и это юмор??

      -4
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      Рейтинг: +324

      rostik-100 19 февраля 2018, 15:54

      Слуцкий молодец, по крайней мере не закрывается, как некоторые, и чувство юмора есть у человека.

      5
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 19 февраля 2018, 15:50

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Нашёл своё

      -5
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY > DOCTOR PENALTY 19 февраля 2018, 21:11

      можете хоть миллион минусов поставить, от этого Слуцкий лучше не станет. Откройте глаза - я совсем не одинок в своём мнении. Раньше говорил, и сейчас говорю: в заслугах Слуцкого 90% это работа Гинера

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