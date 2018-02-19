Слуцкий: «Больше никаких важных решений я в баре принимать не буду»

Sanek85,Kulima,Чикомас,Kovesh и WildSvenBLR считают смешным произнесенное слуцким??? Вы с какой планеты? Петросянов??
Вы знаете,что смешно,а что банально?? пффф.позорище..Включите КВН ТВ и смотрите целый день.Для вас там все смешным будет
..или вот,комментарии почитай..https://www.youtube.com/watch?v=8RZST3rtJ_c
Бывший главный тренер «Халла» Леонид Слуцкий принял участие в КВН, где пошутил на тему своей работы в Англии.
Специалист предстал в образе посетителя бара.
В конце сценки один из ее участников сказал Слуцкому: «Леонид Викторович, а давайте тренировать еще одну британскую команду». На что тренер ответил: «Не, ребят, больше никаких важных решений я в баре принимать не буду».
Напомним, Слуцкий возглавил «Халл» летом 2017 года, а в начале декабря покинул «тигров» в связи с неудовлетворительными результатами.