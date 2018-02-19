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  • Слуцкий: «Больше никаких важных решений я в баре принимать не буду»

Слуцкий: «Больше никаких важных решений я в баре принимать не буду»

19 февраля 2018, 15:37
13

Бывший главный тренер «Халла» Леонид Слуцкий принял участие в КВН, где пошутил на тему своей работы в Англии.

Специалист предстал в образе посетителя бара.

В конце сценки один из ее участников сказал Слуцкому: «Леонид Викторович, а давайте тренировать еще одну британскую команду». На что тренер ответил: «Не, ребят, больше никаких важных решений я в баре принимать не буду».

Напомним, Слуцкий возглавил «Халл» летом 2017 года, а в начале декабря покинул «тигров» в связи с неудовлетворительными результатами.

Источник: «ВКонтакте»
Россия Слуцкий Леонид
Комментарии (13)
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PUZIAKA
1519044015
Команда квн ожидаемо проиграла.
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Евгений Агеев
1519044122
Леонид Викторович не смог вывести команду КВН в 1/2 турнира))
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DOCTOR PENALTY
1519044658
Нашёл своё
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rostik-100
1519044847
Слуцкий молодец, по крайней мере не закрывается, как некоторые, и чувство юмора есть у человека.
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Антон bx14e
1519044868
и это юмор??
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fortune-bva
1519053277
Слуцкий молодчина! По крайней мере как человек молодчина!
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volfrik
1519055233
Позитивный человек!
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dok66
1519055796
А вооще "хорош сопли жевать" на аглицкий переводится ? Особенно интересен обратный перевод . Что нибудь типа "насморк в Англии - обычное дело" )
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shinnik
1519058908
не весело.. жалкий какой-то
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babazo-72
1519059815
клоун
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