Слуцкий: «Больше никаких важных решений я в баре принимать не буду»

Бывший главный тренер «Халла» Леонид Слуцкий принял участие в КВН, где пошутил на тему своей работы в Англии.

Специалист предстал в образе посетителя бара.

В конце сценки один из ее участников сказал Слуцкому: «Леонид Викторович, а давайте тренировать еще одну британскую команду». На что тренер ответил: «Не, ребят, больше никаких важных решений я в баре принимать не буду».

Напомним, Слуцкий возглавил «Халл» летом 2017 года, а в начале декабря покинул «тигров» в связи с неудовлетворительными результатами.