«Реал» готов летом заплатить за Де Брюйне 200 миллионов

Как же вы задолбали.. каждую неделю реал выделяет 100500 млн на покупку какого-то суперигрока..
Де Хеа
Куртуа
Гризман
Кейн
Азар
Де Брюйне
Неймар
Вам самим не стремно такие тупые утки вбрасывать?
Президент «Реала» Флорентино Перес намерен в летнее трансферное окно предложить 200 миллионов евро за полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брюйне.
Ранее сообщалось, что приоритетными целями сливочных на лето являются хавбек «Челси» Эден Азар и нападающий «Тотенхэма» Гарри Кейн.
В нынешнем сезоне Де Брюйне провел 38 матчей, забил 11 голов и сделал 19 результативных передач. Недавно бельгиец продлил контракт с «горожанами» до июня 2023 года.