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    «Реал» готов летом заплатить за Де Брюйне 200 миллионов

    Президент «Реала» Флорентино Перес намерен в летнее трансферное окно предложить 200 миллионов евро за полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брюйне.

    Ранее сообщалось, что приоритетными целями сливочных на лето являются хавбек «Челси» Эден Азар и нападающий «Тотенхэма» Гарри Кейн.

    В нынешнем сезоне Де Брюйне провел 38 матчей, забил 11 голов и сделал 19 результативных передач. Недавно бельгиец продлил контракт с «горожанами» до июня 2023 года.

    Источник: Don Balon

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    19.02.2018 15:13
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +232

      Sterh 20 февраля 2018, 09:22

      Как же вы задолбали.. каждую неделю реал выделяет 100500 млн на покупку какого-то суперигрока..
      Де Хеа
      Куртуа
      Гризман
      Кейн
      Азар
      Де Брюйне
      Неймар

      Вам самим не стремно такие тупые утки вбрасывать?

      0
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      Рейтинг: +28

      яйва яйва 19 февраля 2018, 19:09

      Неплохо!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +882

      talgatnurzhanov2006 19 февраля 2018, 17:49

      Испания скупает Англию

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1055

      3ton 19 февраля 2018, 17:33

      СИТИ не тот клуб , который игроков продает основных

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +789

      Jenea83 19 февраля 2018, 17:21

      Азар, Кейн и Де брюйне серьезное усиление. Только бабла надо кучу что бы их заполучить. Это надо Криштиану, Бензема и Бэйла сливать что бы не попадать под санкции Уефа(фэйр плэй)

      0
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 19 февраля 2018, 17:10

      ДА ктож его отдаст. МС на подъеме, там бабки, и титулы не за горами. Играет в АПЛ , его никто не отдаст, если только в обмен не уедет что-то крутое тоже.

      1
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 19 февраля 2018, 15:49

      Судя по динамике цен и по тому, как Де Брюйне прогрессирует, летом он будет стоить значительно дороже

      1
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 19 февраля 2018, 15:47

      У МС денег хватает у самих. А У Реала, мне кажется, не в этой зоне проблемы. Есть Иско, Асенсио, как вариант. Лучше продать лишних и высокооплачиваемых футболистов, например Бэйла и найти им замену.

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      Рейтинг: +3021

      Dgad 19 февраля 2018, 15:38

      У Реала Иско есть, зачем им рыжий

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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 > Dgad 20 февраля 2018, 21:05

      Вот именно нужен рыжий, Реале есть белый,черный,рыжего не хватает.

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      Рейтинг: +355

      kvm5 19 февраля 2018, 15:30

      готов ли МС ПРОДАТЬ?

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