«Реал» готов летом заплатить за Де Брюйне 200 миллионов

Президент «Реала» Флорентино Перес намерен в летнее трансферное окно предложить 200 миллионов евро за полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брюйне.

Ранее сообщалось, что приоритетными целями сливочных на лето являются хавбек «Челси» Эден Азар и нападающий «Тотенхэма» Гарри Кейн.

В нынешнем сезоне Де Брюйне провел 38 матчей, забил 11 голов и сделал 19 результативных передач. Недавно бельгиец продлил контракт с «горожанами» до июня 2023 года.