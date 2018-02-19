Азар не собирается уходить из «Челси»

Нападающий «Челси» Эден Азар, который играет за лондонский клуб с 2012 года, не планирует в ближайшее время менять клубную прописку.

«Каждый год возникают разговоры о моем переходе в «Реал» или «ПСЖ». Но я сменю клуб только тогда, когда захочу этого сам.

Сейчас мне хорошо в «Челси». Мой контракт с клубом рассчитан еще на два года. Мне все тут нравится – болельщики любят меня, моей семье нравится жить в Лондоне. Поэтому не стоит забегать вперед», – приводит слова Азара TF1.

Ранее сообщалось, что «Реал» готов заплатить за Азара 113 миллионов евро, а также включить в эту сделку Гарета Бэйла.