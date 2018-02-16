Инфантино планирует упразднить зимнее трансферное окно и сократить летнее

Французским СМИ стали известны ближайшие планы президента ФИФА Джанни Инфантино по реформированию клубного футбола. Так, функционер рассчитывает в скором времени упразднить зимнее трансферное окно.

При этом Инфантино хочет сократить и летний период переходов. Он, по мнению президента, должен закрываться до начала ведущих чемпионатов.

Напомним, что уже продвинута в жизнь идея увеличить число участников чемпионатов мира с 32 до 48 команд.