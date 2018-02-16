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    Инфантино планирует упразднить зимнее трансферное окно и сократить летнее

    Французским СМИ стали известны ближайшие планы президента ФИФА Джанни Инфантино по реформированию клубного футбола. Так, функционер рассчитывает в скором времени упразднить зимнее трансферное окно.

    При этом Инфантино хочет сократить и летний период переходов. Он, по мнению президента, должен закрываться до начала ведущих чемпионатов.

    Напомним, что уже продвинута в жизнь идея увеличить число участников чемпионатов мира с 32 до 48 команд.

    Источник: L' Equipe

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    16.02.2018 21:06
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 февраля 2018, 10:50

      насчет летнего согласен что оно должно закрываться до начала чемпионатов а вот зимнее трогать не стоит ведь разные ситуации бывают у команд и усиление может понадобится зимой.

      1
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 17 февраля 2018, 09:54

      Если зимнее трансферное окно закроют,тогда однозначно надо возвращаться на систему весна-осень (для российского футбола это будет оптимальный вариант)!

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      Рейтинг: +17971

      арейская 17 февраля 2018, 04:39

      Про летнее даже без вопросов, всегда сама спрашивала, почему такой длинный перерыв, когда играть милое дело, но зимой...., только в валенках, дублёнках и т.д...., точно без 100 гр выпускать на промерзшее поле это в какой-то степени просто дебилизм...

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      Рейтинг: +2509

      panmon 17 февраля 2018, 01:24

      Футбол это деньги, трансферы это деньги. Лет через 10 окно будет одно 365 дней в году. Так что отменить зиму не получается сейчас...

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 16 февраля 2018, 22:37

      Что-то кроме видеоповторов ещё ни одной здравой идеи не видел. Очередной бред. Сократить летнее окно - это, пожалуй, правильно, но убрать зимнее - это маразм. Зимой проворачиваются тоже серьёзные трансферы, особенно этой, многие клубы зимой укрепляют состав в преддверии решающей части сезона. глупо лишать клубы такой опции.

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      Рейтинг: +102

      Shogun 16 февраля 2018, 21:48

      В принципе логично

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      Рейтинг: +64

      Worldsoccer2121 16 февраля 2018, 21:36

      Неплохая идея

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 16 февраля 2018, 21:11

      Новые люди приносят свежие идеи для реформирования консервативного футбола! А надо ли?!!))

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      Рейтинг: +102

      Shogun > 16 февраля 2018, 21:51

      Участников ЧМ увеличили потому что некоторые нормальные команд не принимают участия из-за удачных судей, случаи уже были засуживание Ирландии, например судьи спасли Франции в плей-офф, а вот Лига наций туфта редкая

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      ...
      Рейтинг: +17971

      арейская > insider_retro 17 февраля 2018, 04:44

      И при этом получают что-то в виде шуршащих купюр, а потом...хоть трава не расти, да и как она может расти при хотя бы - 25 градусов(в Забайкалье и до Дальнего это будет минус побольше), но кто-же эти нюансы у нас учитывает...

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