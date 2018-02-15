Главные новости дня. «Спартак» проиграл «Атлетику», Фернандеш забил три мяча «Ницце»

«Спартак» дома уступил «Атлетику».

«Локомотив» сделал камбэк в матче с «Ниццей», проигрывая в два мяча.

Оздоев и Набиуллин – игроки «Зенита».

РФС перенесет матчи РФПЛ, запланированные на 18 марта. В этот день пройдут выборы президента РФ.

«Тосно» согласовал контракт с Погребняком.

Стадион «Санкт-Петербург» передан «Зениту» на 49 лет.

Могилевец перешел за 2 миллиона из «Ростова» в «Рубин».

Инфантино намерен предложить Буффону работу в ФИФА.

Calciomercato: «Ювентус» будет вести борьбу с «Реалом» за Паредеса.

Бывший депутат Госдумы РФ Самиев обманул нападающего «Краснодара» Смолова на 191 миллион.

Штраф за незаконную реализацию билетов на ЧМ-2018 может составить полтора миллиона.