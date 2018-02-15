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    Главные новости дня. «Спартак» проиграл «Атлетику», Фернандеш забил три мяча «Ницце»

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    Источник: Бомбардир.ру

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    15.02.2018 23:00
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +179

      XAKACИЯ 16 февраля 2018, 09:35

      ЛОКО с победой!!! Молодцы! Так держать!

      0
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      Рейтинг: +3136

      m40 16 февраля 2018, 08:42

      Спартак пыжился-тужился, а Атлетико спокойной использовал его ошибки. да баскам сильно повезло, но что сделал Спартак, чтоьы переломиить ход встречи? Я думал умрут, но отыграют 3 мяча. Но нет, всего один забили и полная импотенция дальше. Этих уже можно вычеркивать

      Селтик команда бей-беги, играют довольно прямолинейно. Но даже на фоне такой предсказуемой и незатейливой игры Зенит выглядел просто никак. Дома конечно играть лучше будут, но не факт, что пройдут. Здесь тревожно за общий результат.

      Локо порадовал, смог переломить неудачно складывающийся ход матча и судейство не в сволю пользу. Смогли, отыгрались, дальше судья помог и второй тайм доминировали. Жаль 4 не забили. Думаю, паровозы пройдут дальше. Ницца пойдет вперед, а Локо в игре на котратаках- как рыба в воде, Спартак и Зенит не дадут соврать

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      Рейтинг: +677

      vodomut 16 февраля 2018, 08:37

      Спартак к маю проснётся

      0
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      Рейтинг: +459

      77SAM 16 февраля 2018, 08:20

      Всё как и ожидалось...

      0
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 16 февраля 2018, 07:39

      У нас главный соперник, это зима. Нет игровой практики. Все команды смотрятся "бледно". Не вините игроков и тренеров. На сегодня это их максимум. Финой функционеры-дятлы, но по этому поводу уже сказано довольно много.

      0
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 16 февраля 2018, 07:14

      Спартак обидно блин, как и думал оборона ни какая,а вот Локомотив просто чудо сотворил,браво парням

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      Рейтинг: +233

      igormaddog 16 февраля 2018, 04:34

      Ненавижу Кутепова,во первых за его слова что он будет болеть в противостоянии Црвена Звезда-ЦСКА против армейцев,во вторых это не защитник,а бревно!Как его можно привлекать ещё и за сборную!!!Аукнулись ему его слова!Зенит дома выиграет и все нормально!Ну а Локомотив красавцы,главное дома не проиграть теперь!

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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 16 февраля 2018, 03:49

      Позор спартаку и зиниту!!! Локкомотив молодцы!!!

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      Рейтинг: +148

      P10NER 16 февраля 2018, 02:16

      Было у Москвы три сына: Локо умный был детина, ЦСКА ни так ни сяк, ну а третий был Спартак....

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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > P10NER 16 февраля 2018, 08:21

      Истину глаголишь, друг мой)))

      0
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > P10NER 16 февраля 2018, 08:22

      Прям улыбнуло))

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      Рейтинг: +17756

      paracetamol 16 февраля 2018, 00:59

      И зачем хрюшек во Матч ТВ показывали? Лучшеб Локо показали.

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