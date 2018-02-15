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  • Главные новости дня. «Спартак» проиграл «Атлетику», Фернандеш забил три мяча «Ницце»

Главные новости дня. «Спартак» проиграл «Атлетику», Фернандеш забил три мяча «Ницце»

15 февраля 2018, 23:00
17

«Спартак» дома уступил «Атлетику».

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Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (17)
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slavа0508
1518726133
Всё таки Каррера,наверное ошибся с составом,,,Илье давно пора в аренду,,,,да и Селихов понадёжней был бы думаю,,,,,,Ребров и Кутепов очень плохо отыграли остальные вроде не плохо
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slavа0508
1518726261
А Локо порадовали,,,,надо будет хоть в записи посмотреть,,,,Палыч глыба
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Loxxam
1518731923
Вот вам и уровень нашего футбола. Конкурировать с европейскими клубами нам нереально с таким отношением к спорту в нашей стране. Вливать бешеные деньги за игроков класса нижесреднего
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paracetamol
1518731986
И зачем хрюшек во Матч ТВ показывали? Лучшеб Локо показали.
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P10NER
1518736591
Было у Москвы три сына: Локо умный был детина, ЦСКА ни так ни сяк, ну а третий был Спартак....
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igormaddog
1518744849
Ненавижу Кутепова,во первых за его слова что он будет болеть в противостоянии Црвена Звезда-ЦСКА против армейцев,во вторых это не защитник,а бревно!Как его можно привлекать ещё и за сборную!!!Аукнулись ему его слова!Зенит дома выиграет и все нормально!Ну а Локомотив красавцы,главное дома не проиграть теперь!
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Александ1982
1518754459
Спартак обидно блин, как и думал оборона ни какая,а вот Локомотив просто чудо сотворил,браво парням
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vodomut
1518759462
Спартак к маю проснётся
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m40
1518759728
Спартак пыжился-тужился, а Атлетико спокойной использовал его ошибки. да баскам сильно повезло, но что сделал Спартак, чтоьы переломиить ход встречи? Я думал умрут, но отыграют 3 мяча. Но нет, всего один забили и полная импотенция дальше. Этих уже можно вычеркивать Селтик команда бей-беги, играют довольно прямолинейно. Но даже на фоне такой предсказуемой и незатейливой игры Зенит выглядел просто никак. Дома конечно играть лучше будут, но не факт, что пройдут. Здесь тревожно за общий результат. Локо порадовал, смог переломить неудачно складывающийся ход матча и судейство не в сволю пользу. Смогли, отыгрались, дальше судья помог и второй тайм доминировали. Жаль 4 не забили. Думаю, паровозы пройдут дальше. Ницца пойдет вперед, а Локо в игре на котратаках- как рыба в воде, Спартак и Зенит не дадут соврать
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XAKACИЯ
1518762949
ЛОКО с победой!!! Молодцы! Так держать!
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