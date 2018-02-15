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Лига Европы. «Спартак» дома уступил «Атлетику»

15 февраля 2018, 22:53
99

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Спартак» на «Открытие Арене» проиграл «Атлетику» – 1:3. Дублем у гостей отметился Ариц Адурис.

Ответная игра состоится в Бильбао 22 февраля.

Лига Европы. 1/16 финала, первый матч

Спартак (Россия) – Атлетик (Испания) – 1:3 (0:3) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Адурис, 22; 0:2 – Адурис, 39; 0:3 – Рико, 45+1; 1:3 – Адриано, 60.

«Спартак»: Ребров, Ещенко, Кутепов, Таски, Комбаров, Фернандо, Глушаков (Ханни, 75), Зобнин, Мельгарехо (Зе Луиш, 58), Промес, Адриано.

«Атлетик»: Эррерин, Альварес, Итурраспе, Уильямс (Мерино, 83), Сусаета (Сан Хосе, 68), Леке, Этчейта, Рико, Де Маркос, Адурис, Гарсия.

Предупреждения: Кутепов, 37; Адриано, 67 – Гарсия, 15; Этчейта, 57.

Календарь Лиги Европы

Результаты Лиги Европы

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Спартак Атлетик
Комментарии (99)
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Диктор
1518724587
Зачем Реброва поставил в ворота??????
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цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч
1518724625
Спартаку просто не повезло.Счет на по игре!!!
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VVM1964
1518724701
Можете закидать меня грязью , а мне игра Спартака понравилась , но " ложка дегтя в бочке меда " испортила ВСЕ и я думаю все знают о ком я , но удивляет и другое , а о чем думали когда купили защитника не имеющего права играть в ЛЕ ?
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oyabun
1518724719
Спасибо баскам за урок мастерства. И Ливерпулю тоже спасибо. Вот только когда будет хоть какая то польза от этих уроков?
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Dimka_Foxy
1518724825
Д нормально же играли, зачем гoвнoм поливать, бывают такие матчи когда не идёт и всё тут.
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Eddyson
1518724829
Каррере виднее, конечно, но нахрена отряхивать с Реброва нафталин и ставить его в ворота? Арнольдыч за него похлопотал что ль? Опять эти непонятные игры с тасованием голкиперов начинаются. Есть молодой и более надежный Селихов: зачем ему нервную систему лавкой расшатывать?
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Пестрый
1518724839
Спартак 1- Ребров 3)) Привет Каррере))
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ДяДь ПашА
1518725384
Ребров и Лодыгин 2 вратаря которых лучше не выпускать на поле,не знаешь что ждать от них
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makson_klim
1518725496
Кутепов просто монстр!!!!Три привез!!!!Балабол....Локомотив собрался догонять в чемпионате!Пусть по мяу научится попадать,а не только по ногам соперника!!!
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кузнецов артем
1518725796
Гоните Реброва, мало того что привозит, так каждый его вынос достается сопернику. Когда смотрю футбол и ему дают пас то мне уже страшно становится.Повезло что после его бестящего выноса 4 не забили. 0 сэйвов за матч для вратаря который играет нагами мягко сказать плохо по моему это перебор. Честно сказать даже после 3 1 шансы есть,Спартак сыграл не на такой счет, но если бы Ребров в 3голе не побежал куда зря то его бы не было.#Гоните Реброва
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