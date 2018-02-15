Лига Европы. «Спартак» дома уступил «Атлетику»

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Спартак» на «Открытие Арене» проиграл «Атлетику» – 1:3. Дублем у гостей отметился Ариц Адурис.

Ответная игра состоится в Бильбао 22 февраля.

Лига Европы. 1/16 финала, первый матч

Спартак (Россия) – Атлетик (Испания) – 1:3 (0:3) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Адурис, 22; 0:2 – Адурис, 39; 0:3 – Рико, 45+1; 1:3 – Адриано, 60.

«Спартак»: Ребров, Ещенко, Кутепов, Таски, Комбаров, Фернандо, Глушаков (Ханни, 75), Зобнин, Мельгарехо (Зе Луиш, 58), Промес, Адриано.

«Атлетик»: Эррерин, Альварес, Итурраспе, Уильямс (Мерино, 83), Сусаета (Сан Хосе, 68), Леке, Этчейта, Рико, Де Маркос, Адурис, Гарсия.

Предупреждения: Кутепов, 37; Адриано, 67 – Гарсия, 15; Этчейта, 57.

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