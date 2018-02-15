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    Лига Европы. «Спартак» дома уступил «Атлетику»

    В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Спартак» на «Открытие Арене» проиграл «Атлетику» – 1:3. Дублем у гостей отметился Ариц Адурис.

    Ответная игра состоится в Бильбао 22 февраля.

    Лига Европы. 1/16 финала, первый матч

    Спартак (Россия) – Атлетик (Испания) – 1:3 (0:3) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Адурис, 22; 0:2 – Адурис, 39; 0:3 – Рико, 45+1; 1:3 – Адриано, 60.

    «Спартак»: Ребров, Ещенко, Кутепов, Таски, Комбаров, Фернандо, Глушаков (Ханни, 75), Зобнин, Мельгарехо (Зе Луиш, 58), Промес, Адриано.

    «Атлетик»: Эррерин, Альварес, Итурраспе, Уильямс (Мерино, 83), Сусаета (Сан Хосе, 68), Леке, Этчейта, Рико, Де Маркос, Адурис, Гарсия.

    Предупреждения: Кутепов, 37; Адриано, 67 – Гарсия, 15; Этчейта, 57.

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.02.2018 22:53
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    Комментарии73
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 февраля 2018, 10:47

      полный кошмар творился в обороне под названием Кутепов и Ребров. Селихов же нормально играл перед паузой в чемпе зачем Каррере взбрело в голову Реброва ставить с Кутепом еще как то можно понять, все три гола получились как говорит Шалимов дурацкие и случайные. вообщем нет слов. Тьфу!

      1
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 16 февраля 2018, 09:27

      мдэ. Когда тебе дубль делает 37летний форвард - повод задуматься.

      1
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      Рейтинг: +23

      Тоха Спартак 16 февраля 2018, 06:09

      Фортуна была не на нашей стороне УВЫ !!!!!

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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 16 февраля 2018, 05:39

      Бывают такие матчи когда вроде и игру контролируешь,моменты создаёшь...Но у тебя в ворота ничего,а у соперника что ни удар,то гол.Такое случилось и со Спартаком.Игра же была по сути наша.Парни здорово комбинировали,прессинговали создали неплохие моменты,а получилось то что получили.Правда В обороне у наших...полный пипец(впрочем как и всегда).Джикии не хватает определённо.Да и с Кутеповым Массимо похоже что не угадал.Боккети со своим опытом справился бы получше.Ребров тоже не выручал,чудил много.Селихов ,по-моему Выглядит понадёжнее,посильнее.Так что впечатление двоякое...Обидно .Атлетик команда вполне себе проходимая.Если наши учтут свои ошибки и соберутся,то шансы есть.Но это конечно только если будет "ЕСЛИ")))

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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 16 февраля 2018, 05:38

      Алекперов в шоке. Это тот самый случай , когда телега едет впереди дряхлой кобылы

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      Рейтинг: +401

      Африканскaя чумa cвинeй 16 февраля 2018, 05:29

      Триумфальное возвращение Пучеглазого в рамку.
      Да вообще Кутепафф и Риброфф это 2 звЁзды мировой величины.
      Ога, ога, весна, не набрали форму, чё там ещё ?
      PS Бердыев ржал до слёз.
      PPS 0-7 от Ливерпуля абсолютно заслужено, а должно было быть 0-10

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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 16 февраля 2018, 02:04

      Кутепов - убожище российского футбола. Человек этот на поле вообще ничего делать не умеет, НИЧЕГО! Даже не хватило сил нормально подставить ногу и вынести мяч на ленточки. Да какая ему основа ? В ФНЛ навечно, а ещё лучше - в ПФЛ.

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 16 февраля 2018, 01:38

      Да уж, тяжело придётся на Баскской земле забивать 3 гола...

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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 16 февраля 2018, 01:28

      Первый матч сезона, масса ошибок,нервозность,не до концентрация. Мечта об итальянском бетоне в защите по-прежнему остается мечтой

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      Рейтинг: +148

      Розарио Агро 16 февраля 2018, 01:23

      Кутепов Джикии не замена, полный ноль, Ребров по-моему вообще далёк от футбола, то что он исполняет в раме по меньшей мере странно... Каррере конешн видней, но моё мнение от этих двух игроков нужно избавляться.

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