Слишкович – о своих результатах в «Спартаке»: «Анчелотти уже трясется»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович рассказал о своем будущем в клубе. Московская команда одержала две победы и дважды сыграла вничью под руководством специалиста.

– Вы не проигрываете со «Спартаком»...

– Анчелотти трясется. (смеется).

– Влияют ли на вас разговоры о назначении на пост главного тренера?

– Я об этом не думаю. Что будет завтра, я не знаю. Это будет решение клуба. То решение, которое они примут, будет лучшим для клуба. Я сейчас выполняю свою работу.