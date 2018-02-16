Лига Европы. «Зенит» в гостях проиграл «Селтику»

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» в гостях уступил «Селтику» – 0:1. Автором единственного гола стал Каллум МакГрегор.

Ответная встреча пройдет в Санкт-Петербурге 22 февраля. Начало – в 21:00 по московскому времени.

Лига Европы. 1/16 финала, первый матч

Селтик (Шотландия) – Зенит (Россия) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – МакГрегор, 78.

«Селтик»: Де Врис, Шимунович, Айер, Лустиг, Тирни, Куасси (Мусонда, 73), Браун, Нтчам, МакГрегор, Форрест, Дембеле (Эдуард, 82).

«Зенит»: Лунев, Кришито, Маммана, Мевля, Смольников, Паредес, Ерохин, Кузяев (Краневиттер, 63), Ригони (Дриусси, 62), Кокорин, Заболотный.

Предупреждения: Нтчам, 57; Куасси, 72; Лустиг, 85 – Кузяев, 36; Кришито, 64; Смольников, 77; Краневиттер, 87.

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