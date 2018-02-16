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    Лига Европы. «Зенит» в гостях проиграл «Селтику»

    В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» в гостях уступил «Селтику» – 0:1. Автором единственного гола стал Каллум МакГрегор.

    Ответная встреча пройдет в Санкт-Петербурге 22 февраля. Начало – в 21:00 по московскому времени.

    Лига Европы. 1/16 финала, первый матч

    Селтик (Шотландия) – Зенит (Россия) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 1:0 – МакГрегор, 78.

    «Селтик»: Де Врис, Шимунович, Айер, Лустиг, Тирни, Куасси (Мусонда, 73), Браун, Нтчам, МакГрегор, Форрест, Дембеле (Эдуард, 82).

    «Зенит»: Лунев, Кришито, Маммана, Мевля, Смольников, Паредес, Ерохин, Кузяев (Краневиттер, 63), Ригони (Дриусси, 62), Кокорин, Заболотный.

    Предупреждения: Нтчам, 57; Куасси, 72; Лустиг, 85 – Кузяев, 36; Кришито, 64; Смольников, 77; Краневиттер, 87.

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.02.2018 00:54
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    Комментарии57
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 16 февраля 2018, 11:12

      Игры не было но счет 1:0 явно не критический.

      2
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 16 февраля 2018, 08:42

      Манчини дно как и его аргентинцы, три напа и а в середине нет игроков, куда тренер смотрел 90 минут и что хотел?
      Спартак хоть играл.

      1
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 16 февраля 2018, 08:29

      А сколько было гонора после побед в товарняках!!!! Учитесь мол все как надо играть! Вот теперь и........учитесь у Палыча и КО!!!! Тем не менее в Питере нужно провести работу над ошибками и взять реванш!

      1
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      Рейтинг: +317

      Дед Сергей 16 февраля 2018, 06:56

      Манчини похож на хренового дирижера - руками машет, а толку ноль. Больше слов нет.

      0
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 16 февраля 2018, 06:38

      Зенитовские легионеры разочаровали потенциальных покупателей.

      0
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 16 февраля 2018, 06:16

      Довы.....игрывались.

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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 16 февраля 2018, 05:56

      Манчини пусть еще пару аргентинцев прикупит !

      0
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 16 февраля 2018, 05:18

      Не плохие показатели у Зенита в этом году-6 побед , 1 ничья , 2 проигрыша забито 20, пропущено 5. ЧЕМПИОН!!!!!! У всех бывают проигрыши

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      Рейтинг: +631

      pegas1276 16 февраля 2018, 04:56

      ну чё, обосрались((( получается деньги не всё решают, смотришь скупают весь мир, типо игроков на 2-3 команды, и чё, ещё раз редиски...

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      Рейтинг: +1573

      Муруал 16 февраля 2018, 02:33

      Шотландцы на фоне зенитовцев выглядели,словно приняли допинг.

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