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Лига Европы. «Зенит» в гостях проиграл «Селтику»

16 февраля 2018, 00:54
58

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» в гостях уступил «Селтику» – 0:1. Автором единственного гола стал Каллум МакГрегор.

Ответная встреча пройдет в Санкт-Петербурге 22 февраля. Начало – в 21:00 по московскому времени.

Лига Европы. 1/16 финала, первый матч

Селтик (Шотландия) – Зенит (Россия) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – МакГрегор, 78.

«Селтик»: Де Врис, Шимунович, Айер, Лустиг, Тирни, Куасси (Мусонда, 73), Браун, Нтчам, МакГрегор, Форрест, Дембеле (Эдуард, 82).

«Зенит»: Лунев, Кришито, Маммана, Мевля, Смольников, Паредес, Ерохин, Кузяев (Краневиттер, 63), Ригони (Дриусси, 62), Кокорин, Заболотный.

Предупреждения: Нтчам, 57; Куасси, 72; Лустиг, 85 – Кузяев, 36; Кришито, 64; Смольников, 77; Краневиттер, 87.

Календарь Лиги Европы

Результаты Лиги Европы

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Селтик Зенит
Комментарии (58)
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Zenit_72
1518731811
Чем манчини занимался на сборах? Команда не готова, не сыграна совсем(
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Cromathaar
1518731855
Вся эта аргентинская звездобратия просто жалка.
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Burunduk
1518731863
Отвратнейшая игра. Море брака, отсутствие скорости. Могло быть хуже. Из всех наших команд, очень рад за Локомотив, приятно было смотреть. Браво Семён.
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petrucho-spb
1518731873
Спам даже лучше играл.Единственное успокаивает ответная игра и что иванович вернется.Такой футбол нам не нужен!
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Mario84
1518731875
Ужасно! Чем больше платят, тем хуже играем. Нет это даже не ирга . Позор даже по воротам не ударили...
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Shaitan.
1518731953
Поддержали наших мясных братьев в трудный момент. Игры вообще нет, у Спартака хоть моменты были... Если не пройдут подобную команду Манчини в шею гнать
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_Marqella_
1518731994
Печалит не результат а отсутствие игры....)))
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Dimka_Foxy
1518732098
А самое обидное что у фурсенки не хватит духу уволить манчини после вылета из 1/16, скажет мол, чемпионат в приоритете и до лета позориться будем
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insider_retro
1518732578
Бездарное соплежуйство!! Гоняли их шотландцы всю игру без всякого стеснения!))) Лунёв молодец, спас не раз! Остальные зажравшиеся бездари!!!!!!!!!!!!
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Shaitan.
1518732619
За Паредесом там Реал с Ювентусом следят? Серьезно?)) Этот инвалид разве что с судьями спорить умеет. После любой мелочи бежит к арбитру, смотреть мерзко. Пусть валят с Манчини вместе. Надеюсь Оздоев вытеснит этого зажравшегося бездаря.
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