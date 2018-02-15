Клопп: «Победа над «Порту»? Это был идеальный матч»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат матча 1/8 финала Лиги чемпионов прости «Порту» (5:0).

«Был ли это идеальный матч? Да. Конечно. Очень профессиональный, зрелый в нужных моментах, агрессивный, с хорошей обороной, хорошей контратакой, удержанием мяча, движением. Все это было возможно в одном матче, обычно это нелегко.

Я увидел много хороших действий игроков сегодня. Такой результат возможен, только если все действуют вместе», — сказал Клопп.

Ответная встреча пройдет 6 марта в Ливерпуле.