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    Клопп: «Победа над «Порту»? Это был идеальный матч»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат матча 1/8 финала Лиги чемпионов прости «Порту» (5:0).

    «Был ли это идеальный матч? Да. Конечно. Очень профессиональный, зрелый в нужных моментах, агрессивный, с хорошей обороной, хорошей контратакой, удержанием мяча, движением. Все это было возможно в одном матче, обычно это нелегко.

    Я увидел много хороших действий игроков сегодня. Такой результат возможен, только если все действуют вместе», — сказал Клопп.

    Ответная встреча пройдет 6 марта в Ливерпуле.

    Источник: BBC

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    15.02.2018 01:40
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1639

      dendiesel 15 февраля 2018, 06:54

      Поздравляю Ливерпуль!!! Игра СУПЕР!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 15 февраля 2018, 06:18

      Ливерпуль показал ,что может обходится и без Коутиньо.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1941

      Таганский 15 февраля 2018, 02:41

      Даже неудивительно..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +715

      Mario84 15 февраля 2018, 01:52

      Мы банда)

      0
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