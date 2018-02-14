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    Геркус: «Мы получим по самой скромной оценке более 20 миллионов евро в случае победы в РФПЛ»

    Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал о доходах клуба.

    «Основные бонусы клуб-чемпион получает от участия в Лиге чемпионов. Участники этого самого доходного турнира получают гарантированную сумму плюс деньги в зависимости от результатов выступления. В среднем российский клуб, попадающий в основную сетку Лиги чемпионов, зарабатывает в диапазоне 18-20 миллионов евро за сезон. А при выходе из группы выплаты доходят до 30 миллионов.

    Помимо этого по итогам сезона РФПЛ делает выплаты клубам пропорционально занятому в чемпионате месту. Разница между первым и нашим прошлогодним восьмым местом — примерно полтора миллиона евро. В нынешние времена для нас это большие деньги. Плюс мы получим, конечно, приток зрительского интереса. Это уже косвенное, сложнее считается.

    Плюс мы получим выручку от продажи билетов на домашние матчи Лиги чемпионов. Хороший «лигочемпионский» матч до одного миллиона может нам принести.

    Будет один гарантированно хороший матч с топовым соперником. Один — средний и один не очень хороший с командой из четвертой корзины, то есть реально мы можем рассчитывать еще на два миллиона. Если все суммировать, то дополнительно мы получим по самой скромной оценке более 20 миллионов. Такова в России цена победы», — сказал Геркус.

    «Локомотив» занимает первую строчку в турнирной таблице РФПЛ, набрав 45 очков в 20 матчах. Эта позиция гарантирует железнодорожниками участие в групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне.

    Источник: РБК

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    14.02.2018 22:57
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 февраля 2018, 11:00

      рано уже стали шкуру не убитого медведя делить, посмотрим весной как играть будете.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 15 февраля 2018, 08:05

      Сначала выиграй ЧР!!!!! Не умное интервью Геркуса!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 15 февраля 2018, 07:01

      так он оказывается типичный бухгалтер одни деньги в голове крутятся у него ему в ЦБ надо на место бибибулиной ох как заживём с такими подсчетами как у него

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 15 февраля 2018, 05:23

      Уже бабки начали делить.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 15 февраля 2018, 01:44

      Это журналисты опять выдали так, словно уже победили...из контекста вырвали!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1631

      sерж 15 февраля 2018, 00:46

      уже деньги считать начал,а ведь могут и вовсе не попасть в лч

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8511

      kaa-71 15 февраля 2018, 00:33

      Удачи, но вначале надо выиграть )))

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 15 февраля 2018, 00:17

      Только Локо только победа

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 14 февраля 2018, 23:45

      Считают,что уже победили ?
      Рановато "шкуру делят " (

      3
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      Рейтинг: +133

      Кривоножка 14 февраля 2018, 23:39

      В этом весь наш футбол,очень скудно и печально

      1
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