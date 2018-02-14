Геркус: «Мы получим по самой скромной оценке более 20 миллионов евро в случае победы в РФПЛ»

Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал о доходах клуба.

«Основные бонусы клуб-чемпион получает от участия в Лиге чемпионов. Участники этого самого доходного турнира получают гарантированную сумму плюс деньги в зависимости от результатов выступления. В среднем российский клуб, попадающий в основную сетку Лиги чемпионов, зарабатывает в диапазоне 18-20 миллионов евро за сезон. А при выходе из группы выплаты доходят до 30 миллионов.

Помимо этого по итогам сезона РФПЛ делает выплаты клубам пропорционально занятому в чемпионате месту. Разница между первым и нашим прошлогодним восьмым местом — примерно полтора миллиона евро. В нынешние времена для нас это большие деньги. Плюс мы получим, конечно, приток зрительского интереса. Это уже косвенное, сложнее считается.

Плюс мы получим выручку от продажи билетов на домашние матчи Лиги чемпионов. Хороший «лигочемпионский» матч до одного миллиона может нам принести.

Будет один гарантированно хороший матч с топовым соперником. Один — средний и один не очень хороший с командой из четвертой корзины, то есть реально мы можем рассчитывать еще на два миллиона. Если все суммировать, то дополнительно мы получим по самой скромной оценке более 20 миллионов. Такова в России цена победы», — сказал Геркус.

«Локомотив» занимает первую строчку в турнирной таблице РФПЛ, набрав 45 очков в 20 матчах. Эта позиция гарантирует железнодорожниками участие в групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне.