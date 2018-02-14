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  • Геркус: «Мы получим по самой скромной оценке более 20 миллионов евро в случае победы в РФПЛ»

Геркус: «Мы получим по самой скромной оценке более 20 миллионов евро в случае победы в РФПЛ»

14 февраля 2018, 22:57
12

Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал о доходах клуба.

«Основные бонусы клуб-чемпион получает от участия в Лиге чемпионов. Участники этого самого доходного турнира получают гарантированную сумму плюс деньги в зависимости от результатов выступления. В среднем российский клуб, попадающий в основную сетку Лиги чемпионов, зарабатывает в диапазоне 18-20 миллионов евро за сезон. А при выходе из группы выплаты доходят до 30 миллионов.

Помимо этого по итогам сезона РФПЛ делает выплаты клубам пропорционально занятому в чемпионате месту. Разница между первым и нашим прошлогодним восьмым местом — примерно полтора миллиона евро. В нынешние времена для нас это большие деньги. Плюс мы получим, конечно, приток зрительского интереса. Это уже косвенное, сложнее считается.

Плюс мы получим выручку от продажи билетов на домашние матчи Лиги чемпионов. Хороший «лигочемпионский» матч до одного миллиона может нам принести.

Будет один гарантированно хороший матч с топовым соперником. Один — средний и один не очень хороший с командой из четвертой корзины, то есть реально мы можем рассчитывать еще на два миллиона. Если все суммировать, то дополнительно мы получим по самой скромной оценке более 20 миллионов. Такова в России цена победы», — сказал Геркус.

«Локомотив» занимает первую строчку в турнирной таблице РФПЛ, набрав 45 очков в 20 матчах. Эта позиция гарантирует железнодорожниками участие в групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне.

Источник: РБК
Россия. Премьер-лига Локомотив Геркус Илья
Комментарии (12)
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DOCTOR PENALTY
1518639531
Удачи Локо и побольше денег на новых игроков
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VGreen
1518640346
это конечно всё хрошо, но рано рано пока считать деньги....
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acer2003
1518641135
Считают,что уже победили ? Рановато "шкуру делят " (
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kaa-71
1518644019
Удачи, но вначале надо выиграть )))
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sерж
1518644807
уже деньги считать начал,а ведь могут и вовсе не попасть в лч
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Romantic2010
1518648291
Это журналисты опять выдали так, словно уже победили...из контекста вырвали!!
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ДСА
1518661387
Уже бабки начали делить.
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Полная Канистра
1518667301
так он оказывается типичный бухгалтер одни деньги в голове крутятся у него ему в ЦБ надо на место бибибулиной ох как заживём с такими подсчетами как у него
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Fan Loko mik
1518671145
Сначала выиграй ЧР!!!!! Не умное интервью Геркуса!
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OfaZavr
1518681610
рано уже стали шкуру не убитого медведя делить, посмотрим весной как играть будете.
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