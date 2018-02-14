Семин — о матче с «Ниццей»: «Не могу сказать, что мы готовы на сто процентов»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Лиги Европы против «Ниццы».

«У нас была достаточно большая пауза – два месяца. Завтра у нас первый официальный матч. На подготовку у нас был ровно один месяц, мы провели серию товарищеских матчей. Не могу сказать, что мы готовы на 100 процентов. Но есть волевые усилия и характер, это и должно сыграть главную роль.

Ари практически восстановился и набрал хорошие кондиции. Он, как и Фарфан, готов сыграть завтра. Они провели хорошую работу на тренировочных сбора.

«Ницца» — очень хорошая команда, которая имеет свой стиль игры. Это команда, которая по владению мячом, наверное, идет в чемпионате Франции на втором месте – после «ПСЖ».

Может быть, в последних матчах им что-то не удалось, но это очень сильная команда. А чемпионат Франции входит в пятерку лучших чемпионатов Европы», — сказа Семин.

Матч «Ницца» – «Локомотив» пройдет завтра во Франции. Начало встречи в 21:00 по московскому времени.