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    Семин — о матче с «Ниццей»: «Не могу сказать, что мы готовы на сто процентов»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Лиги Европы против «Ниццы».

    «У нас была достаточно большая пауза – два месяца. Завтра у нас первый официальный матч. На подготовку у нас был ровно один месяц, мы провели серию товарищеских матчей. Не могу сказать, что мы готовы на 100 процентов. Но есть волевые усилия и характер, это и должно сыграть главную роль.

    Ари практически восстановился и набрал хорошие кондиции. Он, как и Фарфан, готов сыграть завтра. Они провели хорошую работу на тренировочных сбора.

    «Ницца» — очень хорошая команда, которая имеет свой стиль игры. Это команда, которая по владению мячом, наверное, идет в чемпионате Франции на втором месте – после «ПСЖ».

    Может быть, в последних матчах им что-то не удалось, но это очень сильная команда. А чемпионат Франции входит в пятерку лучших чемпионатов Европы», — сказа Семин.

    Матч «Ницца» – «Локомотив» пройдет завтра во Франции. Начало встречи в 21:00 по московскому времени.

    Источник: Sport24

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    14.02.2018 21:10
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 15 февраля 2018, 14:43

      Нужно признать, что Палыч прав! В команде не так много классных игроков, а тут ещё первый матч после перерыва, неизвестно как пойдёт! Но тем не менее ЛОКО вперёд к победе и ни каких гвоздей!!!

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 февраля 2018, 10:46

      да ладно знаем,знаем что пару козырей в рукаве Палыч всегда припасет))

      2
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      Рейтинг: +17971

      арейская 15 февраля 2018, 02:43

      Палыч, вот только не надо, Пейчинович сказал что готовы, значит готовы...

      1
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 14 февраля 2018, 23:09

      Локо, ждём победы!!!

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 14 февраля 2018, 21:25

      навяжите им свою игру будьте смелее вы можете ведь играть не так уж страшен чёрт название клуба и состав ничего не значит когда то и именитых обыгрывали наши команды

      2
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 14 февраля 2018, 21:24

      То есть месяц профессиональному спортсмену, у которого есть индивидуальный план тренеровок на время отпуска и уровень мастерста, мало что бы подготовиться к матчу?????? Чушь, б..ть собачья! Это мне месяца мало что бы пузо согнать и то, при большом желании ......!!! Если тренер не может команду подготовить, а заведомо оправдания ищет, то фанат ему судья!!!

      1
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      Рейтинг: +33709

      zra78 > Сильвербой 14 февраля 2018, 21:38

      Я один раз за день скинул 5 кг! Правда это жесть!! А ты говоришь месяц на пузо,согнать и ещё раз вырастить и опять согнать!!! :)

      4
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      Рейтинг: +652

      gunstilzit > Сильвербой 14 февраля 2018, 21:41

      Да ладно вам!Это ж Палыч!Он всегда так говорит,даже когда выигрывает то хвалит соперника.Старая школа!

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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик > Сильвербой 14 февраля 2018, 22:10

      Да ты своё пузо можешь как угодно сгонять, а это команда с набором разных игроков и личностей. И каждому нужно вернуть свои кондиции, сыграть травмированных пол года назад игроков с другими игроками. Тебе нужно пузо согнать, чтобы просто в любимые джинсы влезть, а игроков нужно каждый раз заставлять быть профессионалами, гонять по 10 км в день + тренировки, плюс психология, у одного развод, у другого брат заболел и т. д. Один из самых примитивных комментариев- это твой.

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