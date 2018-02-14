Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Семин — о матче с «Ниццей»: «Не могу сказать, что мы готовы на сто процентов»

Семин — о матче с «Ниццей»: «Не могу сказать, что мы готовы на сто процентов»

14 февраля 2018, 21:10
10

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Лиги Европы против «Ниццы».

«У нас была достаточно большая пауза – два месяца. Завтра у нас первый официальный матч. На подготовку у нас был ровно один месяц, мы провели серию товарищеских матчей. Не могу сказать, что мы готовы на 100 процентов. Но есть волевые усилия и характер, это и должно сыграть главную роль.

Ари практически восстановился и набрал хорошие кондиции. Он, как и Фарфан, готов сыграть завтра. Они провели хорошую работу на тренировочных сбора.

«Ницца» — очень хорошая команда, которая имеет свой стиль игры. Это команда, которая по владению мячом, наверное, идет в чемпионате Франции на втором месте – после «ПСЖ».

Может быть, в последних матчах им что-то не удалось, но это очень сильная команда. А чемпионат Франции входит в пятерку лучших чемпионатов Европы», — сказа Семин.

Матч «Ницца» – «Локомотив» пройдет завтра во Франции. Начало встречи в 21:00 по московскому времени.

Источник: Sport24
Лига Европы Ницца Локомотив Семин Юрий
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Сильвербой
1518632663
То есть месяц профессиональному спортсмену, у которого есть индивидуальный план тренеровок на время отпуска и уровень мастерста, мало что бы подготовиться к матчу?????? Чушь, б..ть собачья! Это мне месяца мало что бы пузо согнать и то, при большом желании ......!!! Если тренер не может команду подготовить, а заведомо оправдания ищет, то фанат ему судья!!!
Ответить
Полная Канистра
1518632743
навяжите им свою игру будьте смелее вы можете ведь играть не так уж страшен чёрт название клуба и состав ничего не значит когда то и именитых обыгрывали наши команды
Ответить
DOCTOR PENALTY
1518638951
Локо, ждём победы!!!
Ответить
арейская
1518651829
Палыч, вот только не надо, Пейчинович сказал что готовы, значит готовы...
Ответить
OfaZavr
1518680764
да ладно знаем,знаем что пару козырей в рукаве Палыч всегда припасет))
Ответить
Fan Loko mik
1518694983
Нужно признать, что Палыч прав! В команде не так много классных игроков, а тут ещё первый матч после перерыва, неизвестно как пойдёт! Но тем не менее ЛОКО вперёд к победе и ни каких гвоздей!!!
Ответить
Главные новости
Лучшие игрок и тренер 4-го тура РПЛ по версии Кержакова
18:15
1
«Спартак» сыграет с «Рубином» без двух ключевых игроков
17:59
2
Рабинер ответил, радоваться или огорчаться отъезду Батракова в «Галатасарай»
17:31
1
Тренер Египта потерял сознание во время драки своих жен
17:18
4
ФотоСимволическая сборная 4-го тура РПЛ по версии Радимова
16:57
1
В ЦСКА сделали смелое заявление о перспективах команды
16:23
2
Кержаков ответил Шнякину в дискуссии по поводу футбольных экспертов
15:55
2
Россия может сыграть еще один матч с участником ЧМ-2026 в сентябре
15:46
6
Тренер «Зенита» рассказал, как Мостовой может проявить себя
15:28
«Рубин» готов перехватить игрока «Крыльев» у «Локомотива»
15:19
Все новости
Все новости
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Стали известны 45 участников Лиги Европы-2026/27, среди них «Ювентус» и «Милан»
2 июня
Футболист сборной России выиграл еврокубок в третьем сезоне подряд
31 мая
2
Определились участники Суперкубка УЕФА
30 мая
2
Определились все клубы, напрямую попавшие в общий этап Лиги Европы
28 мая
«Милан» и «Ювентус» не попали в ЛЧ и вошли в число 12 клубов с прямыми путевками в ЛЕ
25 мая
1
Реакция Мостового на победу «Астон Виллы» Эмери в Лиге Европы
21 мая
1
ФотоСимволическая сборная сезона Лиги Европы
21 мая
Назван лучший игрок сезона в Лиге Европы
21 мая
Только два футболиста выиграли Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций
21 мая
4
Тренер «Фрайбурга» объяснил поражение в финале Лиги Европы
21 мая
1
Эмоции Эмери после победы в Лиге Европы
21 мая
11
Санчо стал автором уникального достижения
21 мая
Эмери – 4-й тренер в истории с 5 победами в еврокубках
21 мая
4
Лига Европы. «Астон Вилла» в финале разгромила «Фрайбург», Эмери в 5-й раз выиграл турнир
20 мая
13
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 20 мая 2026
19 мая
Известны 5 участников общего этапа ЛЕ, «Монако» Головина сохранил шанс на Лигу конференций
18 мая
Стал известен вещатель Лиги чемпионов в России до 2035 года
13 мая
9
Определились 19-й участник общего этапа Лиги чемпионов и 2 участника основной стадии ЛЕ
13 мая
Назначены судьи на все финалы еврокубков
12 мая
1
Реакция Эмери на шестой в карьере выход в финал Лиги Европы
8 мая
Определились финалисты Лиги Европы
8 мая
1
Лига Европы. «Астон Вилла» Эмери вышла в финал, разгромив «Ноттингем Форест»; «Фрайбург» взял реванш у «Браги»
7 мая
5
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Брага»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Астон Вилла» – «Ноттингем Форест»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Ноттингем Форест» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Где смотреть матч «Брага» – «Фрайбург»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+