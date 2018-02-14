Клюйверт готов перебраться в Англию

Нападающий «Аякса» Джастин Клюйверт готов перебраться через несколько лет в чемпионат Англии.

«Когда ты получаешь хорошее предложение, то никогда не знаешь, как поступишь. Англия? Да, этот чемпионат интересен мне.

«Арсенал», «Тоттенхэм», «Челси» и «Манчестер Юнайтед» – хорошие клубы, где я вижу себя через несколько лет», – приводит слова Клюйверта Sky Sports.

Ранее сообщалось, что в услугах 18-летнего голландца заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». В текущем сезоне футболист провел 25 матчей в составе «Аякса», в которых забил семь голов и отдал четыре результативные передачи.