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    Клюйверт готов перебраться в Англию

    Нападающий «Аякса» Джастин Клюйверт готов перебраться через несколько лет в чемпионат Англии.

    «Когда ты получаешь хорошее предложение, то никогда не знаешь, как поступишь. Англия? Да, этот чемпионат интересен мне.

    «Арсенал», «Тоттенхэм», «Челси» и «Манчестер Юнайтед» – хорошие клубы, где я вижу себя через несколько лет», – приводит слова Клюйверта Sky Sports.

    Ранее сообщалось, что в услугах 18-летнего голландца заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». В текущем сезоне футболист провел 25 матчей в составе «Аякса», в которых забил семь голов и отдал четыре результативные передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.02.2018 11:31
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +10

      pitaka72 15 февраля 2018, 01:03

      Хорошие гены у парня.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3021

      Dgad 14 февраля 2018, 13:05

      В Ливерпуль бы его...

      0
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