Зидан: «Я из Марселя, и «ПСЖ» всегда был моим принципиальным соперником»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан полностью сосредоточен на предстоящем матча 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором мадридцы примут на своем поле «ПСЖ». Французский специалист отметил принципиальность игр с этим соперником.

«Команда сосредоточена на завтрашнем матче. Я думаю об этом и только об этом. Тактическая схема неважна – важно то, как мы играем.

Мы думаем лишь о завтрашней игре, не забегая наперед. Тот факт, что нам противостоит французская команда, не играет никакой роли для меня. Я думаю лишь о том, как нам сыграть хороший матч. Да, я из Марселя, и «ПСЖ» всегда был нашим принципиальным соперником. Но сейчас я в «Реале» и думаю только об этом. Надеюсь, это будет красивый матч.

Я не думаю о своем будущем, для меня главное – завтрашний день. Остальное я не могу контролировать. Это еще не финал – впереди два матча. Мы хотим хорошо сыграть. И если нам это удастся, то будет хороший шанс пройти дальше.

Шансы в данный момент равные. Мы очень рады принимать участие в матчах такого уровня – ради них мы и живем. Болельщики хотят видеть прекрасный футбол и больше ничего.

Мы отдадим все силы на поле. А болельщики нас поддержат, как делают это в хорошие и плохие времена. Завтра у нас будет возможность еще раз их осчастливить.

Роналду и Неймар – великолепные игроки. Роналду – футболист, добившийся невероятных результатов и завоевавший пять «Золотых мячей», поэтому пока нельзя их сравнивать. Это не Роналду против Неймара, а «Реал» против «ПСЖ». Буду ли я использовать персональную опеку против Неймара? Без комментариев», – сказал Зидан.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» – «ПСЖ» состоится в среду, 14 февраля, в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в 22:45 по московскому времени. Ответная встреча пройдет в Париже 6 марта.