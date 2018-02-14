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    Зидан: «Я из Марселя, и «ПСЖ» всегда был моим принципиальным соперником»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан полностью сосредоточен на предстоящем матча 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором мадридцы примут на своем поле «ПСЖ». Французский специалист отметил принципиальность игр с этим соперником.

    «Команда сосредоточена на завтрашнем матче. Я думаю об этом и только об этом. Тактическая схема неважна – важно то, как мы играем.

    Мы думаем лишь о завтрашней игре, не забегая наперед. Тот факт, что нам противостоит французская команда, не играет никакой роли для меня. Я думаю лишь о том, как нам сыграть хороший матч. Да, я из Марселя, и «ПСЖ» всегда был нашим принципиальным соперником. Но сейчас я в «Реале» и думаю только об этом. Надеюсь, это будет красивый матч.

    Я не думаю о своем будущем, для меня главное – завтрашний день. Остальное я не могу контролировать. Это еще не финал – впереди два матча. Мы хотим хорошо сыграть. И если нам это удастся, то будет хороший шанс пройти дальше.

    Шансы в данный момент равные. Мы очень рады принимать участие в матчах такого уровня – ради них мы и живем. Болельщики хотят видеть прекрасный футбол и больше ничего.

    Мы отдадим все силы на поле. А болельщики нас поддержат, как делают это в хорошие и плохие времена. Завтра у нас будет возможность еще раз их осчастливить.

    Роналду и Неймар – великолепные игроки. Роналду – футболист, добившийся невероятных результатов и завоевавший пять «Золотых мячей», поэтому пока нельзя их сравнивать. Это не Роналду против Неймара, а «Реал» против «ПСЖ». Буду ли я использовать персональную опеку против Неймара? Без комментариев», – сказал Зидан.

    Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» – «ПСЖ» состоится в среду, 14 февраля, в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в 22:45 по московскому времени. Ответная встреча пройдет в Париже 6 марта.

    Источник: УЕФА

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    14.02.2018 11:06
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +617

      nelez 14 февраля 2018, 21:17

      Зидан велик. Пока никому не удавалось выиграть ЛЧ два года подряд. Не смотря на сегодняшний результат Зидан самый лучший.

      0
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      Рейтинг: +3461

      acor94 14 февраля 2018, 16:03

      Я НЕ ДУМАЮ О БУДУЩЕМ. ДЛЯ МЕНЯ ГЛАВНОЕ - ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ.

      Новый Кличко или непрофессиональный переводчик?

      1
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 14 февраля 2018, 13:01

      Будет интересно посмотреть противостояние этих клубов.На данный момент трудно даже на кого то поставить.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +155

      ТИНКИ-ВИНКИ 14 февраля 2018, 12:29

      Неймара начнут освистывать весь матч и он обкакается, а вот Кавани создаст проблем.

      1
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      Рейтинг: +906

      Football06 14 февраля 2018, 12:16

      Неймар доказывал в Барсе что он умеет играть против защиты Реала, как говорил великий актер Серхио Рамос :"надеюсь это последняя игра против нас, он умеет создавать проблемы нашей команде "!

      1
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 14 февраля 2018, 11:40

      Зидан чемодан собрал наверное... если реал вылетит... трансфер рынок просрал ему никто не нужен кричит... защита и живой центральный нападающий нужен реалу

      1
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 14 февраля 2018, 11:22

      По ходу ты с АЛЖИРА.

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      Рейтинг: +313

      de bruyne > Аскорбин 14 февраля 2018, 11:39

      Он и есть алжирец

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      Рейтинг: +206

      allkeeper 14 февраля 2018, 11:19

      А как уволят из Реала и пригласят в Париж, так скажет "я счастлив и горд возглавить ПСЖ"))

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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 14 февраля 2018, 11:17

      Странно слышать от тренера такого клуба что схема не важна...

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