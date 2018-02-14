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  • Зидан: «Я из Марселя, и «ПСЖ» всегда был моим принципиальным соперником»

Зидан: «Я из Марселя, и «ПСЖ» всегда был моим принципиальным соперником»

14 февраля 2018, 11:06
10

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан полностью сосредоточен на предстоящем матча 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором мадридцы примут на своем поле «ПСЖ». Французский специалист отметил принципиальность игр с этим соперником.

«Команда сосредоточена на завтрашнем матче. Я думаю об этом и только об этом. Тактическая схема неважна – важно то, как мы играем.

Мы думаем лишь о завтрашней игре, не забегая наперед. Тот факт, что нам противостоит французская команда, не играет никакой роли для меня. Я думаю лишь о том, как нам сыграть хороший матч. Да, я из Марселя, и «ПСЖ» всегда был нашим принципиальным соперником. Но сейчас я в «Реале» и думаю только об этом. Надеюсь, это будет красивый матч.

Я не думаю о своем будущем, для меня главное – завтрашний день. Остальное я не могу контролировать. Это еще не финал – впереди два матча. Мы хотим хорошо сыграть. И если нам это удастся, то будет хороший шанс пройти дальше.

Шансы в данный момент равные. Мы очень рады принимать участие в матчах такого уровня – ради них мы и живем. Болельщики хотят видеть прекрасный футбол и больше ничего.

Мы отдадим все силы на поле. А болельщики нас поддержат, как делают это в хорошие и плохие времена. Завтра у нас будет возможность еще раз их осчастливить.

Роналду и Неймар – великолепные игроки. Роналду – футболист, добившийся невероятных результатов и завоевавший пять «Золотых мячей», поэтому пока нельзя их сравнивать. Это не Роналду против Неймара, а «Реал» против «ПСЖ». Буду ли я использовать персональную опеку против Неймара? Без комментариев», – сказал Зидан.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» – «ПСЖ» состоится в среду, 14 февраля, в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в 22:45 по московскому времени. Ответная встреча пройдет в Париже 6 марта.

Источник: УЕФА
Лига чемпионов Реал ПСЖ Роналду Криштиану Неймар Зидан Зинедин
Комментарии (10)
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InterMilLano1908
1518596220
Странно слышать от тренера такого клуба что схема не важна...
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allkeeper
1518596351
А как уволят из Реала и пригласят в Париж, так скажет "я счастлив и горд возглавить ПСЖ"))
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Аскорбин
1518596533
По ходу ты с АЛЖИРА.
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de bruyne
1518597636
Зидан чемодан собрал наверное... если реал вылетит... трансфер рынок просрал ему никто не нужен кричит... защита и живой центральный нападающий нужен реалу
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Football06
1518599809
Неймар доказывал в Барсе что он умеет играть против защиты Реала, как говорил великий актер Серхио Рамос :"надеюсь это последняя игра против нас, он умеет создавать проблемы нашей команде "!
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ТИНКИ-ВИНКИ
1518600591
Неймара начнут освистывать весь матч и он обкакается, а вот Кавани создаст проблем.
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zigbert
1518602486
Будет интересно посмотреть противостояние этих клубов.На данный момент трудно даже на кого то поставить.
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acor94
1518613402
Я НЕ ДУМАЮ О БУДУЩЕМ. ДЛЯ МЕНЯ ГЛАВНОЕ - ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ. Новый Кличко или непрофессиональный переводчик?
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nelez
1518632253
Зидан велик. Пока никому не удавалось выиграть ЛЧ два года подряд. Не смотря на сегодняшний результат Зидан самый лучший.
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