Клопп: «Ливерпуль» мечтал об этом прошлым летом, и теперь мы в 1/8 финала ЛЧ»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассчитывает добиться положительного результата в первом матче 1/8 финала с «Порту», который пройдет в Португалии. Немецкий специалист также отметил, что на выход его команды в следующий раунд также может повлиять ответная встреча на «Энфилде».

«Мы мечтали об этом прошлым летом, и теперь мы здесь. Это очень здорово. Это уже 1/8 финала. В турнире остались только 16 очень сильных команд. Нам нужен здесь положительный результат, и, конечно, мы верим в «Энфилд». Это такое место, где атмосфера может реально повлиять на результат игры. Но чтобы это помогло, нам сперва нужно добиться результата здесь. Для этого придется проделать очень и очень большую, трудную работу.

Другие команды опасаются матчей с «Ливерпулем»? Правда в том, что точно так же никто не хочет играть против «Порту». Мы ни секунды не думаем о других европейских командах и о том, с кем они боятся играть. Мы должны очень внимательно отнестись к «Порту». Это физически сильная, мощная и хорошо организованная команда, которая всегда действует по плану.

Система никогда не выиграет для тебя матч. Все зависит от игроков, которые должны делать правильные вещи в правильные моменты и оставлять на поле свои сердца. Система – лишь часть игры. Я очень уважаю «Порту». Эта команда представляет собой сплав опыта и молодости, футбола и бойцовских качеств. Мне такое по душе.

Я большой футбольный фанат, и это означает, что я люблю Португалию как большую футбольную нацию. Здесь чувствуется огромная страсть к футболу. Португалия, быть может, и не очень большая страна, но она подарила футболу огромное количество тренеров, работающих по всему миру. В португальской лиге выступает множество талантливых футболистов», – сказал Клопп.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Порту» – «Ливерпуль» состоится в среду, 14 февраля, в 22:45 по московскому времени. Ответная встреча состоится в Англии 6 марта.