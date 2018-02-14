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    Газзаев: «Витиньо вообще потерялся в белградском матче»

    Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев считает, что армейцам придется сложно в Москве в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с «Црвеной Звездой». Он отметил также слабую реализацию голевых моментов игроками российского клуба.

    Первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Црвена Звезда» – ЦСКА завершился со счетом 0:0. Ответная встреча состоится в Москве 21 февраля.

    – Игра получилась равной. Это был первый официальный матч для армейцев после зимней паузы, нужно делать на это скидку. Понравилось, как ЦСКА сыграл в обороне, хотя в некоторых моментах Акинфеев откровенно спас команду.

    – Армейцам не удалось забить гол на чужом поле. Это проблема перед ответной встречей 1/16 финала 21 февраля?

    – У «Црвены Звезды» лучший состав за последние лет двадцать. Сербы показали довольно-таки неплохой футбол. ЦСКА придется непросто, но я все-таки ставлю на нашу команду.

    – А почему ЦСКА так слабо использовал свой атакующий потенциал?

    – Много лишних движений в штрафной соперника, соответственно, хромает завершающая стадия… Но откуда взяться сыгранности, если Ахмед Муса только недавно вернулся из «Лестера», где сидел на скамейке запасных? Но приход нигерийца – безусловно плюс. Играть все время за счет Головина и Дзагоева сложно. Плохо, что Витиньо вообще потерялся в белградском матче, из-за этого не работали фланги.

    – Молодежь в ЦСКА прогрессирует?

    – Приятно, что армейские молодые таланты получают игровую практику на столь высоком уровне. Но раз их ставят на такие матчи, они должны соответствовать.

    Источник: «Советский спорт»

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    14.02.2018 07:45
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 14 февраля 2018, 14:34

      Витя игрок настроения, вот только к сожалению все реже и реже видим у него настрой на игру. Нужна какая-то встряска ему, но вот какая?

      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 14 февраля 2018, 14:11

      Создаётся впечатление, что Витиньо не по зубам Гончаренко, не может никак он заставить его играть

      0
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      Рейтинг: +301

      23igkra 14 февраля 2018, 09:45

      Кучаев на очень хорош был

      2
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 14 февраля 2018, 09:22

      С такой реализацией моментов можно и вылетить.

      1
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 14 февраля 2018, 09:14

      моменты не доводили до ума.чуть-чуть всегда не хватало.

      3
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 14 февраля 2018, 09:14

      Порадовал только Кучаев, рад что скоро еще одна Российская звездочка зажжется в ЦСКА, Мусса и Витинье вообще не играли, столько моментов просрать, что не передача то ни тому и ни туда, обрезы да перехваты, мрак....Дзагоев тоже дно, ошибался больше всех. Игорек топчик, защита отыграла на уровне.

      4
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      Рейтинг: +677

      vodomut 14 февраля 2018, 08:56

      еле ноги унесли кони

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2075

      upiter622 14 февраля 2018, 08:45

      Витиньо хоть что то делал в отличии от Дзагоева!Надо гнать этого барана,никакой пользы от него!

      -1
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