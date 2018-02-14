Газзаев: «Витиньо вообще потерялся в белградском матче»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев считает, что армейцам придется сложно в Москве в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с «Црвеной Звездой». Он отметил также слабую реализацию голевых моментов игроками российского клуба.

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Црвена Звезда» – ЦСКА завершился со счетом 0:0. Ответная встреча состоится в Москве 21 февраля.

– Игра получилась равной. Это был первый официальный матч для армейцев после зимней паузы, нужно делать на это скидку. Понравилось, как ЦСКА сыграл в обороне, хотя в некоторых моментах Акинфеев откровенно спас команду.

– Армейцам не удалось забить гол на чужом поле. Это проблема перед ответной встречей 1/16 финала 21 февраля?

– У «Црвены Звезды» лучший состав за последние лет двадцать. Сербы показали довольно-таки неплохой футбол. ЦСКА придется непросто, но я все-таки ставлю на нашу команду.

– А почему ЦСКА так слабо использовал свой атакующий потенциал?

– Много лишних движений в штрафной соперника, соответственно, хромает завершающая стадия… Но откуда взяться сыгранности, если Ахмед Муса только недавно вернулся из «Лестера», где сидел на скамейке запасных? Но приход нигерийца – безусловно плюс. Играть все время за счет Головина и Дзагоева сложно. Плохо, что Витиньо вообще потерялся в белградском матче, из-за этого не работали фланги.

– Молодежь в ЦСКА прогрессирует?

– Приятно, что армейские молодые таланты получают игровую практику на столь высоком уровне. Но раз их ставят на такие матчи, они должны соответствовать.