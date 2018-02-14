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Газзаев: «Витиньо вообще потерялся в белградском матче»

14 февраля 2018, 07:45
10

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев считает, что армейцам придется сложно в Москве в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с «Црвеной Звездой». Он отметил также слабую реализацию голевых моментов игроками российского клуба.

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Црвена Звезда» – ЦСКА завершился со счетом 0:0. Ответная встреча состоится в Москве 21 февраля.

– Игра получилась равной. Это был первый официальный матч для армейцев после зимней паузы, нужно делать на это скидку. Понравилось, как ЦСКА сыграл в обороне, хотя в некоторых моментах Акинфеев откровенно спас команду.

– Армейцам не удалось забить гол на чужом поле. Это проблема перед ответной встречей 1/16 финала 21 февраля?

– У «Црвены Звезды» лучший состав за последние лет двадцать. Сербы показали довольно-таки неплохой футбол. ЦСКА придется непросто, но я все-таки ставлю на нашу команду.

– А почему ЦСКА так слабо использовал свой атакующий потенциал?

– Много лишних движений в штрафной соперника, соответственно, хромает завершающая стадия… Но откуда взяться сыгранности, если Ахмед Муса только недавно вернулся из «Лестера», где сидел на скамейке запасных? Но приход нигерийца – безусловно плюс. Играть все время за счет Головина и Дзагоева сложно. Плохо, что Витиньо вообще потерялся в белградском матче, из-за этого не работали фланги.

– Молодежь в ЦСКА прогрессирует?

– Приятно, что армейские молодые таланты получают игровую практику на столь высоком уровне. Но раз их ставят на такие матчи, они должны соответствовать.

Источник: «Советский спорт»
Лига Европы Црвена Звезда ЦСКА Дзагоев Алан Муса Ахмед Головин Александр Витиньо Газзаев Валерий
Комментарии (10)
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upiter622
1518587157
Витиньо хоть что то делал в отличии от Дзагоева!Надо гнать этого барана,никакой пользы от него!
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vodomut
1518587797
еле ноги унесли кони
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Dgad
1518588888
Порадовал только Кучаев, рад что скоро еще одна Российская звездочка зажжется в ЦСКА, Мусса и Витинье вообще не играли, столько моментов просрать, что не передача то ни тому и ни туда, обрезы да перехваты, мрак....Дзагоев тоже дно, ошибался больше всех. Игорек топчик, защита отыграла на уровне.
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Gullit 76
1518588899
моменты не доводили до ума.чуть-чуть всегда не хватало.
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VeniaminS
1518589367
С такой реализацией моментов можно и вылетить.
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VVM1964
1518590253
Все по делу .
Ответить
23igkra
1518590718
Кучаев на очень хорош был
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DOCTOR PENALTY
1518606692
Создаётся впечатление, что Витиньо не по зубам Гончаренко, не может никак он заставить его играть
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Dominator777
1518608088
Витя игрок настроения, вот только к сожалению все реже и реже видим у него настрой на игру. Нужна какая-то встряска ему, но вот какая?
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