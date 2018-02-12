Агент: «Моуринью все еще отказывается признать свою ошибку в том, что отпустил Де Брюйне из «Челси»

Агент Патрик Де Костер, представляющий интересы полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брюйне, с критикой высказался в адрес главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью. По его мнению, португальский специалист, будучи в свое время тренером «Челси», совершил ошибку, позволив бельгийцу перейти из лондонского клубв в «Вольфсбург».

«По сей день Моуринью упорно старается на признавать, что совершил ошибку. Он говорил, что Кевин еще не готов к игре в первой команде. «Вольфсбург» приобрел его в 2014 году, заплатив всего лишь 18 миллионов фунтов стерлингов (около 22 миллионов евро).

В 2015-м у него было четыре варианта. Во-первых, он мог бы остаться в «Вольфсбурге», но к тому времени он уже перерос эту команду.

Также он мог бы присоединиться к «Баварии», но мюнхенцы никогда не платили за игроков больше определенной суммы.

«ПСЖ» был третьим вариантом, однако во Франции слишком мало матчей высокого уровня.

Наконец, четвертым был «Манчестер Сити», который почти каждую неделю играет в Лиге Чемпионов. Мы сделали хороший выбор, перейдя к ним. С тех пор он стал «Королем Кевом», – сказал Де Костер.