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    Агент: «Моуринью все еще отказывается признать свою ошибку в том, что отпустил Де Брюйне из «Челси»

    Агент Патрик Де Костер, представляющий интересы полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брюйне, с критикой высказался в адрес главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью. По его мнению, португальский специалист, будучи в свое время тренером «Челси», совершил ошибку, позволив бельгийцу перейти из лондонского клубв в «Вольфсбург».

    «По сей день Моуринью упорно старается на признавать, что совершил ошибку. Он говорил, что Кевин еще не готов к игре в первой команде. «Вольфсбург» приобрел его в 2014 году, заплатив всего лишь 18 миллионов фунтов стерлингов (около 22 миллионов евро).

    В 2015-м у него было четыре варианта. Во-первых, он мог бы остаться в «Вольфсбурге», но к тому времени он уже перерос эту команду.

    Также он мог бы присоединиться к «Баварии», но мюнхенцы никогда не платили за игроков больше определенной суммы.

    «ПСЖ» был третьим вариантом, однако во Франции слишком мало матчей высокого уровня.

    Наконец, четвертым был «Манчестер Сити», который почти каждую неделю играет в Лиге Чемпионов. Мы сделали хороший выбор, перейдя к ним. С тех пор он стал «Королем Кевом», – сказал Де Костер.

    Источник: Tribalfootball

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    12.02.2018 14:28
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 12 февраля 2018, 18:22

      Маур тогда отпустил Салаха, Де Брюйне и Давида Луиса которого пришлось выкупать обратно у ПСЖ.

      0
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      Рейтинг: +273

      Berikosha 12 февраля 2018, 17:20

      Зато он тогда дал Де Брюйне шанс, возможно если не тогда сейчас бы не видели такого Де-Брюйне. Это его толкнуло чтобы развиваться

      0
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 12 февраля 2018, 15:26

      Моур в Реале от двух хороших игроков избавился,Ди Мария,Озил,гн...да он

      1
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      Рейтинг: +2509

      panmon 12 февраля 2018, 14:39

      Почему все говорят про ошибку? Он сделал лучше для всех. Себя избавил от ненужного игрока, а тому дал возможность развиться и раскрыть свой талант в германии. Ну а то что теперь Кевин соперник Моура - это стечение обстоятельств.

      2
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      Рейтинг: +148

      Sarco > panmon 12 февраля 2018, 16:30

      Ты сам себе противоречишь , говоришь , он сделал лучше для всех , но он сделал хуже для Челси , на много хуже , и не только продав рыжего, но и других . Лучше бы ,он не приходил второй раз в Челси , да он выиграл чемпионат , но я бы предпочел ,чтобы в Челси отсалсиь Салах, Де Брюйне , Мата и Лукаку , потому что в перспективе они принесли бы больше ,чем одно чемпионсвто . Кстати я молчу про болобольсво Моура , о том что Рыжий плохо тренил , хотя , в итоги все мы увидили , кто плохо тренировался, и кто плохо ТРЕНИРОВАЛ !

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