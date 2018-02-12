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  • Агент: «Моуринью все еще отказывается признать свою ошибку в том, что отпустил Де Брюйне из «Челси»

Агент: «Моуринью все еще отказывается признать свою ошибку в том, что отпустил Де Брюйне из «Челси»

12 февраля 2018, 14:28
6

Агент Патрик Де Костер, представляющий интересы полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брюйне, с критикой высказался в адрес главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью. По его мнению, португальский специалист, будучи в свое время тренером «Челси», совершил ошибку, позволив бельгийцу перейти из лондонского клубв в «Вольфсбург».

«По сей день Моуринью упорно старается на признавать, что совершил ошибку. Он говорил, что Кевин еще не готов к игре в первой команде. «Вольфсбург» приобрел его в 2014 году, заплатив всего лишь 18 миллионов фунтов стерлингов (около 22 миллионов евро).

В 2015-м у него было четыре варианта. Во-первых, он мог бы остаться в «Вольфсбурге», но к тому времени он уже перерос эту команду.

Также он мог бы присоединиться к «Баварии», но мюнхенцы никогда не платили за игроков больше определенной суммы.

«ПСЖ» был третьим вариантом, однако во Франции слишком мало матчей высокого уровня.

Наконец, четвертым был «Манчестер Сити», который почти каждую неделю играет в Лиге Чемпионов. Мы сделали хороший выбор, перейдя к ним. С тех пор он стал «Королем Кевом», – сказал Де Костер.

Источник: Tribalfootball
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Челси Вольфсбург Де Брюйне Кевин Моуринью Жозе
Комментарии (6)
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panmon
1518435558
Почему все говорят про ошибку? Он сделал лучше для всех. Себя избавил от ненужного игрока, а тому дал возможность развиться и раскрыть свой талант в германии. Ну а то что теперь Кевин соперник Моура - это стечение обстоятельств.
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САНЁК17
1518438382
Моур в Реале от двух хороших игроков избавился,Ди Мария,Озил,гн...да он
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Berikosha
1518445200
Зато он тогда дал Де Брюйне шанс, возможно если не тогда сейчас бы не видели такого Де-Брюйне. Это его толкнуло чтобы развиваться
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iBragim2102
1518448941
Маур тогда отпустил Салаха, Де Брюйне и Давида Луиса которого пришлось выкупать обратно у ПСЖ.
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