ФФУ представила официальный мяч финала Лиги чемпионов

Федерация футбола Украины (ФФУ) презентовала официальный мяч финала нынешней Лиги чемпионов.

Напомним, решающий поединок самого престижного европейского клубного турнира сезона-2017/18 состоится на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

Дата проведения финала – 26 мая.

Зустрічайте офіційний м'яч фіналу Ліги чемпіонів УЄФА-2018!



Meet the official ball of the @ChampionsLeague Final 2018!#RoadToKyiv #ШляхДоКиєва pic.twitter.com/kzjEwjR8Bz