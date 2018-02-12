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    ФФУ представила официальный мяч финала Лиги чемпионов

    Федерация футбола Украины (ФФУ) презентовала официальный мяч финала нынешней Лиги чемпионов.

    Напомним, решающий поединок самого престижного европейского клубного турнира сезона-2017/18 состоится на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

    Дата проведения финала – 26 мая.

    Источник: ФФУ

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    12.02.2018 12:59
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +111

      lisal 12 февраля 2018, 23:23

      а мячик то комунестический!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 12 февраля 2018, 20:06

      ФФУ....как федерацию назовёшь,так она и....)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 12 февраля 2018, 20:05

      Почему не жовто-блакитный??))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 февраля 2018, 18:47

      ничего себе такой стильный.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3559

      Axe111 12 февраля 2018, 17:21

      Вообще похер

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +938

      Roma56 12 февраля 2018, 15:21

      Емае, у них что на эмблеме поросенок???

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka > Roma56 12 февраля 2018, 18:06

      после третьего ведра боярышника,Ётваё может на эмблеме ты там белочку ,а может Ёжика увидишь..???

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 12 февраля 2018, 14:48

      Призываю всех игнорировать все новости связанные с футболом ФФУ

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > Garrincha58 12 февраля 2018, 16:08

      Можешь начинать с сегодняшнего дня не смотреть ЛЧ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 12 февраля 2018, 14:37

      Влетит в чьи то ворота.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 12 февраля 2018, 13:16

      Ф-ФУ...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4934

      polt 12 февраля 2018, 13:15

      В стиле ретро, могли бы чего-нибудь и посовременней предложить. Или тяму нет.

      0
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