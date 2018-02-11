Погребняк: «Пока Лещенко будет петь, я буду играть»

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк рассказал о своих планах на будущее. Ранее сообщалось, что 34-летний футболист находится на просмотре в «Тосно».

– Сейчас вы находитесь в «Тосно». Какова вероятность того, что станете игроком этого клуба?

– Я поддерживаю форму, мы находимся в дружеских отношениях. О подписании контракта пока говорить рано.

– Как долго еще планируете выступать на профессиональном уровне?

– Пока Лев Лещенко будет петь, Погребняк будет играть.