Погребняк: «Пока Лещенко будет петь, я буду играть»

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк рассказал о своих планах на будущее. Ранее сообщалось, что 34-летний футболист находится на просмотре в «Тосно».
– Сейчас вы находитесь в «Тосно». Какова вероятность того, что станете игроком этого клуба?
– Я поддерживаю форму, мы находимся в дружеских отношениях. О подписании контракта пока говорить рано.
– Как долго еще планируете выступать на профессиональном уровне?
– Пока Лев Лещенко будет петь, Погребняк будет играть.
Источник: «Спорт-Экспресс»