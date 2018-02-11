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    Погребняк: «Пока Лещенко будет петь, я буду играть»

    Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк рассказал о своих планах на будущее. Ранее сообщалось, что 34-летний футболист находится на просмотре в «Тосно».

    – Сейчас вы находитесь в «Тосно». Какова вероятность того, что станете игроком этого клуба?

    – Я поддерживаю форму, мы находимся в дружеских отношениях. О подписании контракта пока говорить рано.

    – Как долго еще планируете выступать на профессиональном уровне?

    – Пока Лев Лещенко будет петь, Погребняк будет играть.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.02.2018 22:06
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +1060

      makson_klim 12 февраля 2018, 21:00

      Паша статус деревянной головы и тела,уверенно подтверждает...шутник.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 12 февраля 2018, 15:29

      скорее будешь обворовывать клубы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 февраля 2018, 10:32

      мозоль неизлечимая тогда образуется к этому времени на одном месте))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1449

      spartakuz 12 февраля 2018, 09:56

      Х...н с пальцем перепутал!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 12 февраля 2018, 05:23

      – Пока Лев Лещенко будет петь, Погребняк будет играть.... на кожаной флейте

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17971

      арейская 12 февраля 2018, 00:59

      В отличии от Паши Лев Валерьянович свою работу выполняет на 5+, а тут не игра, а посиделки на лавке...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 12 февраля 2018, 00:14

      Хорош гнать, Пашок! Какой футбол-шмутбол? Окстись уже..

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 12 февраля 2018, 00:06

      Лучше бы киркорова упомянул. Он тоже бездарность.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 12 февраля 2018, 00:02

      Это какую же дыру протрешь на лавке?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 11 февраля 2018, 23:56

      во дворе.

      0
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