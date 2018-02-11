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Погребняк: «Пока Лещенко будет петь, я буду играть»

11 февраля 2018, 22:06
18

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк рассказал о своих планах на будущее. Ранее сообщалось, что 34-летний футболист находится на просмотре в «Тосно».

– Сейчас вы находитесь в «Тосно». Какова вероятность того, что станете игроком этого клуба?

– Я поддерживаю форму, мы находимся в дружеских отношениях. О подписании контракта пока говорить рано.

– Как долго еще планируете выступать на профессиональном уровне?

– Пока Лев Лещенко будет петь, Погребняк будет играть.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Тосно Погребняк Павел
Комментарии (18)
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RedWhiteFans2
1518376665
Последние 2 года все золотые бутсы в футболе собрал. В Урюпинске. Кроме бла-бла-бла....... Ничего.
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Черкизовский Кот
1518376938
Однажды мне приснился сон, где Лев Лещенко играл на ЧМ за сборную России на позиции плеймейкера. Бред, конечно... Но от Погребняка пользы было бы не больше.
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raritet
1518377026
Лещенко , прости Паша, совсем из другой категории людей. Каждую свою копейку от заработал своим трудом, потом и кровью. Поэтому , зачем так обижать известного певца. Думаю если и сравнивать категории. то выходит , что и в своем почтенном возрасте Лев забивает как минимум 25 голов за сезон. И заметь , никто даже и подумать ничего плохого о Леве не может, а не то что озвучить.
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Опорник84
1518377561
Просто **.............ко!
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777+
1518378175
Причем здесь Лещенко? Эх, Паша, Паша... А в прочем - как играет, так и шутит.....
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Антон bx14e
1518378708
кроме как плюнуть в харю 34-летнему "болельщику Ювентуса",ничего не хочется!
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Тraumtanzеr
1518383170
Лучше бы киркорова упомянул. Он тоже бездарность.
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арейская
1518386399
В отличии от Паши Лев Валерьянович свою работу выполняет на 5+, а тут не игра, а посиделки на лавке...
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spartakuz
1518418603
Х...н с пальцем перепутал!
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OfaZavr
1518420771
мозоль неизлечимая тогда образуется к этому времени на одном месте))
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