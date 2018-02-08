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    Салах: «Я с детства люблю «Ливерпуль»

    Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал о том, что поддерживает мерсисайдский клуб с детства.

    «Я с детства люблю «Ливерпуль». Это команда, за которую я хотел играть. Я знаю об истории «Ливерпуля», и как только у меня появился шанс, я перешел сюда.

    В «Роме» я провел два отличных сезона, я был счастлив, но мне нравится принимать вызовы и находиться под давлением», — сказал Салах.

    Напомним, что египтянин является лидером АПЛ по количеству голов командам из первой шестерки.

    Источник: Skysports

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    08.02.2018 15:33
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +206

      allkeeper 9 февраля 2018, 09:45

      Что-то подобное говорили Торрес, Суарес и Балотелли)

      0
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      Рейтинг: +53

      Benzema 9 8 февраля 2018, 16:23

      Дзюба тоже с детства любить Арсенал Тулу)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn 8 февраля 2018, 15:36

      Прямо как Мхитарян: с детства любит Боруссию, потом с детства любит МЮ, ну а теперь, понятное дело, с детства любит Арсенал и всю жизнь мечтал играть под руководством Арсена Венгера)))

      0
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