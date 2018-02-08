Салах: «Я с детства люблю «Ливерпуль»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал о том, что поддерживает мерсисайдский клуб с детства.

«Я с детства люблю «Ливерпуль». Это команда, за которую я хотел играть. Я знаю об истории «Ливерпуля», и как только у меня появился шанс, я перешел сюда.

В «Роме» я провел два отличных сезона, я был счастлив, но мне нравится принимать вызовы и находиться под давлением», — сказал Салах.

Напомним, что египтянин является лидером АПЛ по количеству голов командам из первой шестерки.