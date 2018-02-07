Хайнкес: «Падерборн» хорошая команда уровня второго дивизиона»

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес отметил командную игру своих футболистов в четвертьфинальном матче Кубка Германии против «Падерборна».

«Конечно мы довольны. Нам пришлось играть на непростом поле, но мы справились, забили красивые голы и заслуженно победили. Мы показали сплоченную командную игру.

«Падерборн» – очень хорошая команда. Они играют на уровне второго дивизиона», – сказал Хайнкес после матча.

Матч 1/4 финала Кубка Германии «Падерборн» – «Бавария» завершился со счетом 0:6.