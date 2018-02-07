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    Хайнкес: «Падерборн» хорошая команда уровня второго дивизиона»

    Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес отметил командную игру своих футболистов в четвертьфинальном матче Кубка Германии против «Падерборна».

    «Конечно мы довольны. Нам пришлось играть на непростом поле, но мы справились, забили красивые голы и заслуженно победили. Мы показали сплоченную командную игру.

    «Падерборн» – очень хорошая команда. Они играют на уровне второго дивизиона», – сказал Хайнкес после матча.

    Матч 1/4 финала Кубка Германии «Падерборн» – «Бавария» завершился со счетом 0:6.

    Источник: ФК «Бавария»

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    07.02.2018 08:03
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1351

      15112007 7 февраля 2018, 09:33

      Вообще ничего не знаю об этой команде

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