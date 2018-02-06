Хуммельс боится недооценки «Падерборна» со стороны «Баварии»

Защитник «Баварии» Матс Хуммельс призвал своих партнеров по команде избежать недооценки соперника по четвертьфиналу Кубка Германии клуб «Падерборн».

«Мне уже приходилось в составе «Боруссии» вылетать в Оффенбахе и Оснабрюке. Тогда они, как и сейчас «Падерборн», тоже лидировали в третьем дивизионе. Поэтому, к сожалению, я знаю, что можно обжечься», – сказал Хуммельс.

Матч 1/4 финала Кубка Германии «Падерборн» – «Бавария» состоится во вторник, 6 февраля, в 20:30 по московскому времени.