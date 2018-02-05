Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Клопп: «Пенальти в ворота «Ливерпуля»? Если я скажу, что думаю, то получу самый большой штраф в мировом футболе»

Клопп: «Пенальти в ворота «Ливерпуля»? Если я скажу, что думаю, то получу самый большой штраф в мировом футболе»

5 февраля 2018, 14:38
12

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал судейство в матче 26-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (2:2).

«Это не пенальти, это просто эпизод. Я зол, но не могу изменить ничего. Что мне надо делать? Придумать что-то для заголовков? Заплатить штраф? Если я скажу, что думаю, то получу самый большой штраф в мировом футболе. В этом нет никакого смысла», — сказал Клопп.

Напомним, что в матче было назначено два пенальти. Нападающий «шпор» Гарри Кейн реализовал второй и сравнял счет.

Источник: BBC
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Ливерпуль Клопп Юрген
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
insider_retro
1517832605
Правильно! Не следует вчерашнюю несуразность усугублять сегодняшней бессмыслицей! Ничего уже не изменить, никто ничего не признает, а напороться на санкции очень просто!
Ответить
АХМАТ95
1517832996
В серии А отлично работают на видоповторами как можно так ставить ни один а два левых пенальти
Ответить
zigbert
1517834462
Все сказанное можно отнести к ошибке арбитра и не более того.Результат действительно изменить нельзя.
Ответить
neveldomha
1517838505
Вроде не бедный чемпионат, а на видеосистему бабосов нет. Позор.
Ответить
Spartak 777
1517840590
Мда....понимаю тебя Юрген ! Остается уповать на то что в итоге справедливость восторжествует )
Ответить
dinar7777dinar
1517843802
клопп нервный мужик ! надо ему валерьяночку или пустырник выпивать ! а вообще пусть уделит внимание защите ! с такой защитой порту может пройти дальше ! очень не простой клуб порту ! да еще и в португалии ни разу не проиграл в этом сезоне. если так будут косячить защитники ливера то проход порту очевиден !
Ответить
OfaZavr
1517844521
да ладно уж чего сейчас то изменишь даже если и многое наговоришь, нужно забыть, смириться и двигаться дальше.
Ответить
Docentusa
1517849850
Правильно!Лучше молчи!
Ответить
maratagliulin
1517853823
Очень похоже, что судья живет в однополом браке
Ответить
avera
1517855079
ВОТ ОНО продажное и некомпетентное судейство хвалённых саксов.
Ответить
Главные новости
Россия может сыграть еще один матч с участником ЧМ-2026 в сентябре
15:46
3
Тренер «Зенита» рассказал, как Мостовой может проявить себя
15:28
«Рубин» готов перехватить игрока «Крыльев» у «Локомотива»
15:19
Родри и Канселу прошли медосмотр для «Барселоны»
15:10
«Матч ТВ» покажет только две игры 5-го тура РПЛ
14:57
8
«Динамо» попросило ЭСК рассмотреть эпизод с пенальти в пользу «Зенита»
14:42
7
Стало известно, где продолжит карьеру Захарян, которым интересовался «Краснодар»
14:15
2
Черданцев предложил новую формулу проведения РПЛ
13:56
10
«Локомотив» рассмотрит подписание Мусаева
13:20
5
«Локомотив» рассмотрит покупку форварда «Ростова»
13:02
5
Все новости
Все новости
ФотоКлуб АПЛ приобрел игрока сборной Боснии за 35 миллионов
14:33
В саудовском клубе хотят избавиться от Бензема
12:20
«Манчестер Сити» определился с заменой для Родри
00:30
«Это мечта»: лучший игрок ЧМ-2026 подтвердил переход в «Барселону»
Вчера, 21:57
«Галатасарай» готовит предложение по атакующему полузащитнику – это не Батраков
Вчера, 21:35
2
Совладельцы «Челси» решили продать акции
Вчера, 20:25
Швец – об обладателе «Золотого мяча»: «А чем он выделяется? Я точно выглядел не слабее»
Вчера, 20:03
1
Стал известен новый клуб Родри
16 августа
2
Артета прокомментировал победу «Арсенала» над «Сити» в матче за Суперкубок Англии
16 августа
1
Суперкубок Англии. «Арсенал» не заметил «Манчестер Сити» в Кардиффе (3:0)
16 августа
3
Видео«Арсенал» забил «Манчестер Сити» на 23-й секунде
16 августа
Российский футболист сыграл против «Челси»
15 августа
2
«Барселона» сделала третье предложение по Родри
15 августа
Фото«Атлетико» объявил о покупке чемпиона мира
15 августа
1
Скоулз признался, что сегодня выбрал бы «Манчестер Сити», а не «МЮ»
15 августа
2
Фото«Челси» отправил казахстанца в Чемпионшип
14 августа
Клубу РПЛ предложили Мареза
14 августа
4
«Динамо» предложили Санчо
14 августа
1
ВидеоЧемпион мира и обладатель «Золотого мяча» летает обычным лоукостером
14 августа
ФотоХоланд получил четыре сертификата Книги рекордов Гиннесса
14 августа
«Челси» поставил «Манчестер Сити» ультиматум
13 августа
«Манчестер Сити» продлил контракт с вингером сборной Бельгии
13 августа
«Атлетико» купит защитника сборной Аргентины за 40 миллионов
13 августа
Реакция Эмери на поражение от «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА
13 августа
1
«Манчестер Сити» ответил «Барселоне» на новое предложение о трансфере Родри
13 августа
«Бавария» интересуется футболистом сборной Бразилии
12 августа
1
Фото«Манчестер Сити» приобрел 34-летнего игрока сборной Аргентины
12 августа
1
ФотоКлуб АПЛ приобрел Диоманде за 40 миллионов
12 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+