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    Клопп: «Пенальти в ворота «Ливерпуля»? Если я скажу, что думаю, то получу самый большой штраф в мировом футболе»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал судейство в матче 26-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (2:2).

    «Это не пенальти, это просто эпизод. Я зол, но не могу изменить ничего. Что мне надо делать? Придумать что-то для заголовков? Заплатить штраф? Если я скажу, что думаю, то получу самый большой штраф в мировом футболе. В этом нет никакого смысла», — сказал Клопп.

    Напомним, что в матче было назначено два пенальти. Нападающий «шпор» Гарри Кейн реализовал второй и сравнял счет.

    Источник: BBC

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    05.02.2018 14:38
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +548

      avera 5 февраля 2018, 21:24

      ВОТ ОНО продажное и некомпетентное судейство хвалённых саксов.

      0
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      Рейтинг: +334

      maratagliulin 5 февраля 2018, 21:03

      Очень похоже, что судья живет в однополом браке

      0
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 5 февраля 2018, 19:57

      Правильно!Лучше молчи!

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 февраля 2018, 18:28

      да ладно уж чего сейчас то изменишь даже если и многое наговоришь, нужно забыть, смириться и двигаться дальше.

      1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 5 февраля 2018, 18:16

      клопп нервный мужик ! надо ему валерьяночку или пустырник выпивать ! а вообще пусть уделит внимание защите ! с такой защитой порту может пройти дальше ! очень не простой клуб порту ! да еще и в португалии ни разу не проиграл в этом сезоне. если так будут косячить защитники ливера то проход порту очевиден !

      0
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      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 5 февраля 2018, 17:23

      Мда....понимаю тебя Юрген ! Остается уповать на то что в итоге справедливость восторжествует )

      0
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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 5 февраля 2018, 16:48

      Вроде не бедный чемпионат, а на видеосистему бабосов нет. Позор.

      2
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      Рейтинг: +183

      бочаров 5 февраля 2018, 16:30

      Юрген Клопп жалко когда тебя на пустом месте *********.

      0
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 5 февраля 2018, 15:50

      Смотрел вчера этот отвратизм. Но что то в футболе надо делать. Пора всех зачиповать и сделать роботами, в смысле, этих судей.

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 5 февраля 2018, 15:41

      Все сказанное можно отнести к ошибке арбитра и не более того.Результат действительно изменить нельзя.

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