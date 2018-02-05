Клопп: «Пенальти в ворота «Ливерпуля»? Если я скажу, что думаю, то получу самый большой штраф в мировом футболе»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал судейство в матче 26-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (2:2).

«Это не пенальти, это просто эпизод. Я зол, но не могу изменить ничего. Что мне надо делать? Придумать что-то для заголовков? Заплатить штраф? Если я скажу, что думаю, то получу самый большой штраф в мировом футболе. В этом нет никакого смысла», — сказал Клопп.

Напомним, что в матче было назначено два пенальти. Нападающий «шпор» Гарри Кейн реализовал второй и сравнял счет.