Шесть лет назад Погба дебютировал в составе «Манчестер Юнайтед»

мдаа как был убогим таким и остался !
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба дебютировал в составе английской команды шесть лет назад. Случилось это в матче Премьер-лиги 31 января 2012 года. Тогда французу было 18 лет.
«Когда-то давно... 6 лет назад я сыграл свой первый официальный матч за «Манчестер Юнайтед». Вчерашний результат вызвал разочарование, но мы вернемся сильнее», – написал Погба в твиттере.
Напомним, что в матче 25-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:0.
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— Paul Pogba (@paulpogba) 1 февраля 2018 г.