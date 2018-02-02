Шесть лет назад Погба дебютировал в составе «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба дебютировал в составе английской команды шесть лет назад. Случилось это в матче Премьер-лиги 31 января 2012 года. Тогда французу было 18 лет.

«Когда-то давно... 6 лет назад я сыграл свой первый официальный матч за «Манчестер Юнайтед». Вчерашний результат вызвал разочарование, но мы вернемся сильнее», – написал Погба в твиттере.

Напомним, что в матче 25-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:0.