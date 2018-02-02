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    Шесть лет назад Погба дебютировал в составе «Манчестер Юнайтед»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба дебютировал в составе английской команды шесть лет назад. Случилось это в матче Премьер-лиги 31 января 2012 года. Тогда французу было 18 лет.

    «Когда-то давно... 6 лет назад я сыграл свой первый официальный матч за «Манчестер Юнайтед». Вчерашний результат вызвал разочарование, но мы вернемся сильнее», – написал Погба в твиттере.

    Напомним, что в матче 25-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:0.

    Источник: Twitter

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    02.02.2018 08:45
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 2 февраля 2018, 22:22

      мдаа как был убогим таким и остался !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +367

      gigs84 2 февраля 2018, 19:33

      Вперёд Поль! Порвите всех!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +493

      iBragim2102 2 февраля 2018, 13:12

      Надо у мю взять Марсиаля, и через 4 года продать обратно за 160 млн.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1036

      овертайм 2 февраля 2018, 10:16

      ну чо за журналисты, написали бы хоть немного, например потом он ушел в юве за столько то, за это время стал чемпионом италии потом за столько то лямов вернулся...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +324

      hellkid 2 февраля 2018, 09:50

      уже 6 лет прошло...а мы все ждем когда он засверкает, походу зря ждем :)
      раздутая звезда

      6
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    • ...
      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 2 февраля 2018, 09:07

      Почернел чутка

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 2 февраля 2018, 08:49

      Каким ты был,таким и остался....

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +740

      krg-kz 2 февраля 2018, 08:47

      Изменилась только прическа и спонсор

      2
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