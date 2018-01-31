Трансфер Эванса в «Арсенал» на 25-30 миллионов сорвался

Защитник «Вест Бромвича» Джонатан Эванс не перейдет в «Арсенал» до закрытия трансферного окна.

Согласно Sky, переговоры между клубами не привели к договору. Сообщалось, что «дрозды» рассчитывали заработать на продаже 30-летнего защитника сборной Северной Ирландии 25-30 миллионов фунтов.

В текущем сезоне Эванс принял участие в 23 встречах всех соревнований, в которых забил два мяча. Портал Transfermarkt оценивает его в 15 миллионов евро.

Также известно об интересе к экс-игроку «МЮ» со стороны «Манчестер Сити».