Кубок французской лиги. «ПСЖ» вдесятером обыграл «Ренн» и вышел в финал турнира

В матче 1/2 финала Кубка французской лиги «ПСЖ» обыграл «Ренн» со счетом 3:2 и прошел в финал турнира.
На 63-й минуте матча при счете 3:0 в пользу гостей нападающий парижан Килиан Мбаппе получил прямую красную карточку за фол на сопернике. Это его первое удаление в клубной карьере. После этого «Ренн» сумел забить «ПСЖ» два мяча.
Кубок французской лиги. 1/2 финала
Голы: 0:1 — Менье; 0:2 — Маркиньос, 54; 0:3 — Ло Селсо; 1:3 — Сахо, 85; 2:3 — Прцич, 90+2.
Удаление: нет — Мбаппе, 63.
Источник: Бомбардир.ру