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  • Кубок французской лиги. «ПСЖ» вдесятером обыграл «Ренн» и вышел в финал турнира

Кубок французской лиги. «ПСЖ» вдесятером обыграл «Ренн» и вышел в финал турнира

31 января 2018, 01:05
2

В матче 1/2 финала Кубка французской лиги «ПСЖ» обыграл «Ренн» со счетом 3:2 и прошел в финал турнира.

На 63-й минуте матча при счете 3:0 в пользу гостей нападающий парижан Килиан Мбаппе получил прямую красную карточку за фол на сопернике. Это его первое удаление в клубной карьере. После этого «Ренн» сумел забить «ПСЖ» два мяча.

Кубок французской лиги. 1/2 финала

Ренн – ПСЖ – 2:3 (0:1)

Голы: 0:1 — Менье; 0:2 — Маркиньос, 54; 0:3 — Ло Селсо; 1:3 — Сахо, 85; 2:3 — Прцич, 90+2.

Удаление: нет — Мбаппе, 63.

Календарь Кубка французской лиги

Источник: Бомбардир.ру
Франция. Кубок лиги ПСЖ Ренн
Комментарии (2)
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a-rakhmatov
1517364966
С таким составом ПСЖ можно играть и всемером))
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Nurik Ponsuato
1517367450
2:3 не 1:3
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