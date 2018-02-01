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Кубок Французской Лиги
Ренн - ПСЖ
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Материалы
1 февраля 2018
18:31
Видео
Раджи: «Я видел, что Неймар сделал в матче с «Ренном». Это нехороший поступок»
36
11:06
Видео
«Ренн» ответил Неймару: «Кто выбыл из строя из-за травмы?»
11
31 января 2018
01:05
Кубок французской лиги. «ПСЖ» вдесятером обыграл «Ренн» и вышел в финал турнира
2
00:58
Видео
Мбаппе был удален с поля впервые в своей клубной карьере
7
Ренн - ПСЖ
30.01.2018, Вторник, 23:05 мск
Ренн, стадион
Роазон Парк
Франция. Кубок лиги, 1/2 финала
Ренн
-
ПСЖ
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Протокол
История игр
Комментарии (2)
Франция. Кубок (2017/2018)
1/32 финала
7 января, воскресенье
23:00
Ренн
1:6
ПСЖ
Франция. Лига 1 (2017/2018)
18 тур
16 декабря, суббота
19:00
Ренн
1:4
ПСЖ
Франция. Кубок (2016/2017)
1/16 финала
1 февраля, среда
23:00
Ренн
0:4
ПСЖ
Франция. Лига 1 (2016/2017)
20 тур
14 января, суббота
19:00
Ренн
0:1
ПСЖ
12 тур
6 ноября, воскресенье
22:45
ПСЖ
4:0
Ренн
Франция. Лига 1 (2015/2016)
36 тур
29 апреля, пятница
21:30
ПСЖ
4:0
Ренн
12 тур
30 октября, пятница
22:30
Ренн
0:1
ПСЖ
Франция. Лига 1 (2014/2015)
23 тур
30 января, пятница
22:30
ПСЖ
1:0
Ренн
5 тур
13 сентября, суббота
19:00
Ренн
1:1
ПСЖ
Франция. Лига 1 (2013/2014)
36 тур
7 мая, среда
23:00
ПСЖ
1:2
Ренн
18 тур
14 декабря, суббота
20:00
Ренн
1:3
ПСЖ
Франция. Лига 1 (2012/2013)
31 тур
6 апреля, суббота
19:00
Ренн
0:2
ПСЖ
13 тур
17 ноября, суббота
20:00
ПСЖ
1:2
Ренн
Франция. Лига 1 (2011/2012)
37 тур
13 мая, воскресенье
23:00
ПСЖ
3:0
Ренн
2 тур
13 августа, суббота
21:00
Ренн
1:1
ПСЖ
Франция. Лига 1 (2010/2011)
22 тур
5 февраля, суббота
23:00
Ренн
1:0
ПСЖ
6 тур
19 сентября, воскресенье
19:00
ПСЖ
0:0
Ренн
Франция. Лига 1 (2009/2010)
34 тур
24 апреля, суббота
23:00
ПСЖ
1:1
Ренн
18 тур
19 декабря, суббота
21:00
Ренн
1:0
ПСЖ
Франция. Лига 1 (2008/2009)
34 тур
3 мая, воскресенье
19:00
ПСЖ
0:1
Ренн
16 тур
30 ноября, воскресенье
23:00
Ренн
1:0
ПСЖ
Франция. Лига 1 (2007/2008)
28 тур
8 марта, суббота
19:10
Ренн
2:0
ПСЖ
10 тур
6 октября, суббота
21:00
ПСЖ
1:3
Ренн
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Рейтинг:
+24520
DOCTOR PENALTY
30 января 2018, 23:42
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Почему не играет Кавани?
0
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Рейтинг:
+2556
andrej-lucevich
>
DOCTOR PENALTY
31 января 2018, 02:16
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Получается, он с Неймаром играет через раз
0
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