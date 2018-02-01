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Материалы

Ренн - ПСЖ

30.01.2018, Вторник, 23:05 мск Ренн, стадион Роазон Парк Франция. Кубок лиги, 1/2 финала Ренн - ПСЖ
Франция. Кубок (2017/2018)
1/32 финала
7 января, воскресенье 23:00 Ренн 1:6 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2017/2018)
18 тур
16 декабря, суббота 19:00 Ренн 1:4 ПСЖ
Франция. Кубок (2016/2017)
1/16 финала
1 февраля, среда 23:00 Ренн 0:4 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2016/2017)
20 тур
14 января, суббота 19:00 Ренн 0:1 ПСЖ
12 тур
6 ноября, воскресенье 22:45 ПСЖ 4:0 Ренн
Франция. Лига 1 (2015/2016)
36 тур
29 апреля, пятница 21:30 ПСЖ 4:0 Ренн
12 тур
30 октября, пятница 22:30 Ренн 0:1 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2014/2015)
23 тур
30 января, пятница 22:30 ПСЖ 1:0 Ренн
5 тур
13 сентября, суббота 19:00 Ренн 1:1 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2013/2014)
36 тур
7 мая, среда 23:00 ПСЖ 1:2 Ренн
18 тур
14 декабря, суббота 20:00 Ренн 1:3 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2012/2013)
31 тур
6 апреля, суббота 19:00 Ренн 0:2 ПСЖ
13 тур
17 ноября, суббота 20:00 ПСЖ 1:2 Ренн
Франция. Лига 1 (2011/2012)
37 тур
13 мая, воскресенье 23:00 ПСЖ 3:0 Ренн
2 тур
13 августа, суббота 21:00 Ренн 1:1 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2010/2011)
22 тур
5 февраля, суббота 23:00 Ренн 1:0 ПСЖ
6 тур
19 сентября, воскресенье 19:00 ПСЖ 0:0 Ренн
Франция. Лига 1 (2009/2010)
34 тур
24 апреля, суббота 23:00 ПСЖ 1:1 Ренн
18 тур
19 декабря, суббота 21:00 Ренн 1:0 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2008/2009)
34 тур
3 мая, воскресенье 19:00 ПСЖ 0:1 Ренн
16 тур
30 ноября, воскресенье 23:00 Ренн 1:0 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2007/2008)
28 тур
8 марта, суббота 19:10 Ренн 2:0 ПСЖ
10 тур
6 октября, суббота 21:00 ПСЖ 1:3 Ренн
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