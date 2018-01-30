Бараса обещает собрать петицию против руководства «Крыльев Советов»

Бывший защитник «Крыльев Советов» Нериюс Бараса попал в опалу руководства самарского клуба. Экс-футболисту запрещено посещать матчи команды.

Причиной такому решения со стороны руководства клуба послужило недавнее интервью литовца, в котором он раскритиковал «Крылья».

«Я дал интервью, в котором высказал свое мнение, у меня не было никакой цели, просто сказал как есть. Тут же поступила реакция: мне позвонили из службы безопасности клуба и сообщили, что я в черном списке. Запретили ходить на матчи и в сам клуб. Считаю, что такое отношение ко мне как к ветерану недопустимо. Меня это задело. Кстати, мне уже позвонил один из руководителей клуба и спросил, зачем я это все рассказываю. Как бывший игрок клуба имею право. Тем более что я не вру.

Задача «Крыльев» – выйти в Премьер-лигу. Посмотрите, как укрепляются «Оренбург» и «Енисей». А мы что? Взяли нападающего из команды, которая идет в конце таблицы, за довольно-таки большие деньги. И все. С таким составом и отношением руководства в лучшем случае нас ждут стыковые матчи. Плюс посмотрите цифры, сколько зрителей было на трибунах пять лет назад и сколько сейчас. Сюда же — два вылета в ФНЛ за четыре года. А руководство ни разу за это время не вышло и не сказало: «Да, мы виноваты. Будем стараться».

Наши болельщики уже давно недовольны сложившейся ситуацией, поэтому сейчас мне поступает много сообщений с поддержкой. Обязательно сделаю пост, в котором укажу, сколько людей мне написали. Я не Робин Гуд, просто случилось так, что именно я поднял болезненную тему. Все хотят перемен, хотят видеть в гостях «Зенит» или «Спартак». А иначе зачем строят новый стадион? Так что я не собираюсь останавливаться на полпути, а хочу довести все до конца. Как раз на пост губернатора пришел человек, который очень любит футбол. Так что мы будем собирать петицию и обращаться к нему, чтобы ситуация изменилась», – рассказал Бараса.