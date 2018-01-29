«Атлетик» объявил о расторжении контракта с Ляпортом, которым интересуется «Манчестер Сити»

Защитник «Атлетика» Эмерик Ляпорт расторг соглашение с командой из Бильбао в одностороннем порядке, информирует пресс-служба баскского клуба. Место, где игрок продолжит карьеру, не уточняется.

Как ранее сообщалось, в услугах француза заинтересован «Манчестер Сити». Предположительно именно «горожане» предоставили футболисту 65 миллионов евро, чтобы он смог разорвать контракт с «Атлетиком», выплатив сумму отступных.

В нынешнем сезоне Ляпорт принял участие в 19-ти матчах Примеры, записав на свой счет одну результативную передачу.