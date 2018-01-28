Ари: «Отыграл тайм против «Эстерсунда» нормально, травма не напоминает о себе»

Нападающий московского «Локомотива» Ари прокомментировал исход товарищеского матча против шведского «Эстерсунда» (3:3). Напомним, что бразилец без малого полгода не играл из-за травмы.

«3:3 — неплохо. Правда, я думал, что мы все-таки выиграем, но пропустили в конце. Получилась хорошая тренировка против достойной команды.

Что касается меня, то я рад снова участвовать в матчах. Провел 45 минут без проблем, колено не болело. Все хорошо, продолжаем готовиться дальше», – сказал форвард.

Ранее главный тренер «Локомотива» Юрий Семин выразил неудовлетворение игрой команды в обороне.