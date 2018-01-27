Игроки «Зенита» почтили память жертв блокады Ленинграда

27 января – очередная годовщина снятия блокады Ленинграда, случившейся в рамках Великой Отечественной войны. Санкт-петербургский «Зенит» не прошел мимо знаменательной даты.

Так, футболисты сине-бело-голубых в рамках тренировочного занятия на сборе в ОАЭ встали полукругом и почтили память жертв блокады минутой молчания. То же самое сделали и представители тренерско-административного штаба.

Напомним, что блокада Ленинграда длилась 871 день.