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    Игроки «Зенита» почтили память жертв блокады Ленинграда

    27 января – очередная годовщина снятия блокады Ленинграда, случившейся в рамках Великой Отечественной войны. Санкт-петербургский «Зенит» не прошел мимо знаменательной даты.

    Так, футболисты сине-бело-голубых в рамках тренировочного занятия на сборе в ОАЭ встали полукругом и почтили память жертв блокады минутой молчания. То же самое сделали и представители тренерско-административного штаба.

    Напомним, что блокада Ленинграда длилась 871 день.

    Источник: Twitter

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    27.01.2018 21:28
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 28 января 2018, 12:53

      Всё верно!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2316

      кошмарик 27 января 2018, 23:15

      надо на Пискаревское кладбище их свозить.. пусть проникнутся

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +122

      Prince_of_Dark 27 января 2018, 22:27

      Вот только 27 Января, а не 29.

      6
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      ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov > Prince_of_Dark 28 января 2018, 00:05

      И 872, а не 871

      1
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