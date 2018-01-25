Санчес может дебютировать за «МЮ» уже завтра

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью сообщил о возможном участии Алексиса Санчеса в завтрашнем матче 1/16 финала Кубка Англии против «Йовила».

«Моуринью подтвердил, что Санчес поедет в Йовил на матч Кубка», – сообщила пресс-служба «красных дьяволов» в официальном твиттер-аккаунте клуба.

29-летний чилиец пополнил состав манкунианцев 22 января, покинув «Арсенал» в рамках сделку по обмену на Генриха Мхитаряна. Согласно распространенной версии, «МЮ» доплатил 10 миллионов фунтов.

Статистика Санчеса в текущем сезоне – восемь голов и четыре результативные передачи в 22 играх всех соревнований.

Ранее главный тренер «Челси» Антонио Конте сказал, что его клуб выключился из борьбы за форварда из-за высоких требований по заработной плате. Недельный оклад Санчеса в «МЮ» составляет 500 тысяч фунтов и считается самым большим в английской Премьер-лиге.