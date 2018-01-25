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    Санчес может дебютировать за «МЮ» уже завтра

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью сообщил о возможном участии Алексиса Санчеса в завтрашнем матче 1/16 финала Кубка Англии против «Йовила».

    «Моуринью подтвердил, что Санчес поедет в Йовил на матч Кубка», – сообщила пресс-служба «красных дьяволов» в официальном твиттер-аккаунте клуба.

    29-летний чилиец пополнил состав манкунианцев 22 января, покинув «Арсенал» в рамках сделку по обмену на Генриха Мхитаряна. Согласно распространенной версии, «МЮ» доплатил 10 миллионов фунтов.

    Статистика Санчеса в текущем сезоне – восемь голов и четыре результативные передачи в 22 играх всех соревнований.

    Ранее главный тренер «Челси» Антонио Конте сказал, что его клуб выключился из борьбы за форварда из-за высоких требований по заработной плате. Недельный оклад Санчеса в «МЮ» составляет 500 тысяч фунтов и считается самым большим в английской Премьер-лиге.

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    25.01.2018 18:00
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 25 января 2018, 20:06

      Это усиление МЮ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 25 января 2018, 18:30

      игрок классный так что неудивительно

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 25 января 2018, 18:26

      Ждём с нетерпением!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +109

      Timoor8607 25 января 2018, 18:23

      Удачи Санчесу!

      1
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