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    Конте: «Мы не боролись за Алексиса Санчеса потому, что нам не по карману его зарплата»

    Главный тренер английского «Челси» Антонио Конте объяснил, почему его клуб не смог навязать борьбу за экс-форварда лондонского «Арсенала» Алексиса Санчеса, который ранее перешел в «Манчестер Юнайтед».

    «Могу сказать, что мы не боролись за чилийца. Причина – зарплата Алексиса, которая нам не по карману. Столько платить в мире может только пара клубов, мы в это число не входим», – сказал итальянец.

    Санчес будет получать в «Юнайтед» 683 тысячи евро в неделю.

    Источник: Skysports

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    24.01.2018 12:16
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 25 января 2018, 17:46

      Руни столько за один день в казино проиграл помню =D

      0
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    • ...
      Рейтинг: +367

      gigs84 24 января 2018, 20:49

      Вот нахрена им столько платят? Набаловали.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +273

      Berikosha 24 января 2018, 19:12

      Моур уже привык покупать готовых звезд, а так чтобы найти и вырастить звезду, я думаю от этого больше получаешь наслаждения

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +197

      SmilingDevil 24 января 2018, 14:03

      Обычный рабочий на заводе за всю свою жизнь столько не заработает...А тут побегал несколько часов в неделю с мячиком и на тебе....Деньги действительно невероятные...Вообще как можно....

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +806

      тигрик 24 января 2018, 13:53

      wtf...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 24 января 2018, 13:46

      Твою ....,я столько,только в кино видел.... вот на фига,я в военн.уч-ще пошёл?! Лучше бы,остался в футбол играть...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1639

      Psih86 24 января 2018, 13:09

      За что,** твою мать такие деньги?...за что?...за то что какой то мужик бегает за мячом как придурок из дурдома?...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn 24 января 2018, 12:41

      "Причина – зарплата Алексиса, которая нам не по карману. Столько платить в мире может только пара клубов, мы в это число не входим"
      Что это значит? У Романа Аркадьевича финансы готовятся петь романсы?

      -2
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      ...
      Рейтинг: +1775

      VGreen > zatonn 24 января 2018, 12:42

      Роман Аркадьевич не любит переплачивать

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1775

      VGreen > 26 января 2018, 18:50

      а зачем ему о народе думать, он о себе думал, когда воровал))
      то, что государство позволяло воровать - вот что плохо

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