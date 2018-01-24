Конте: «Мы не боролись за Алексиса Санчеса потому, что нам не по карману его зарплата»

Главный тренер английского «Челси» Антонио Конте объяснил, почему его клуб не смог навязать борьбу за экс-форварда лондонского «Арсенала» Алексиса Санчеса, который ранее перешел в «Манчестер Юнайтед».

«Могу сказать, что мы не боролись за чилийца. Причина – зарплата Алексиса, которая нам не по карману. Столько платить в мире может только пара клубов, мы в это число не входим», – сказал итальянец.

Санчес будет получать в «Юнайтед» 683 тысячи евро в неделю.