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    Старридж хочет перейти в «Севилью»

    Нападающий «Ливерпуля» Даниель Старридж хотел бы продолжить карьеру в составе «Севильи». Известно, что испанский клуб также заинтересован в трансфере 28-летнего футболиста, но лишь на основе договора аренды до конца текущего сезона. «Ливерпуль» же настаивает на полноценном трансфере. Контракт нападающего с мерсисадйцами рассчитан до середины 2019 года.

    Ранее сообщалось, что Старридж согласился перейти в «Интер». В текущем сезоне Старридж сыграл в девяти матчах в Премьер-лиге, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

    Источник: Daily Mail

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    23.01.2018 06:30
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