Старридж хочет перейти в «Севилью»

Нападающий «Ливерпуля» Даниель Старридж хотел бы продолжить карьеру в составе «Севильи». Известно, что испанский клуб также заинтересован в трансфере 28-летнего футболиста, но лишь на основе договора аренды до конца текущего сезона. «Ливерпуль» же настаивает на полноценном трансфере. Контракт нападающего с мерсисадйцами рассчитан до середины 2019 года.

Ранее сообщалось, что Старридж согласился перейти в «Интер». В текущем сезоне Старридж сыграл в девяти матчах в Премьер-лиге, забил два гола и отдал одну результативную передачу.