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    Клопп — о поражении от «Суонси»: «Я расстроен и зол»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился эмоциями после матча 24-го тура АПЛ против «Суонси» (0:1).

    «Я расстроен и зол. Это был нехороший матч. Мы проиграли еще в первом тайме. Мы не делали того, что хотели делать. Это нечасто случается, поэтому я не ожидал этого. Я был удивлен. В первом тайме мы не летали, а они — да.

    В концовке мы надавили на соперника, но недостаточно, чтобы забить. В последнем моменте нам не повезло, но даже при ничьей эта игра была бы плохой для нас. Она была противоположной тому, что мы хотели. Иногда это случается и всегда — в неподходящий момент», — сказал Клопп.

    «Суонси» занимает последнюю строчку в турнирной таблице. «Ливерпуль» идет на четвертом месте.

    Источник: BBC

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    23.01.2018 01:31
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 23 января 2018, 11:06

      ливерпуль как и арсенал не стабильные клубы. могут выдать шикарный матч но потом отдать матч тухлой по суте команде. эх !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 23 января 2018, 09:22

      В этом вся прелесть Ливера, сначала МС обыграть, а потом самой слабой команде продуть. У Клоппа команды на эмоциях играют, на кураже, а когда они заканчиваются, вот такой результат.

      4
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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 23 января 2018, 09:06

      И мне ничью сорвали))

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 23 января 2018, 07:41

      Ливер дает шанс Арсеналу и Тоттенхему

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 23 января 2018, 07:22

      в футболе все бывает

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 23 января 2018, 05:36

      Теперь поражения у Ливерпуля будут почаще.

      -1
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      Рейтинг: +49

      Динамо Тбилиси 81 > ДАША Д 23 января 2018, 13:29

      пусть будет так! а то они думают раз Сити победили уже чемпионы.

      0
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 23 января 2018, 05:00

      Ну не хотят игроки ,и сам тренер, выиграть медали АПЛ, иначе чем объяснить эти поражения аутсайдерам

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > нейтральныйкакникто 23 января 2018, 07:40

      в АПЛ нет медалей есть только один титул чемпиона и остальное место в ЛЧ

      0
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