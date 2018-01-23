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Клопп — о поражении от «Суонси»: «Я расстроен и зол»

23 января 2018, 01:31
9

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился эмоциями после матча 24-го тура АПЛ против «Суонси» (0:1).

«Я расстроен и зол. Это был нехороший матч. Мы проиграли еще в первом тайме. Мы не делали того, что хотели делать. Это нечасто случается, поэтому я не ожидал этого. Я был удивлен. В первом тайме мы не летали, а они — да.

В концовке мы надавили на соперника, но недостаточно, чтобы забить. В последнем моменте нам не повезло, но даже при ничьей эта игра была бы плохой для нас. Она была противоположной тому, что мы хотели. Иногда это случается и всегда — в неподходящий момент», — сказал Клопп.

«Суонси» занимает последнюю строчку в турнирной таблице. «Ливерпуль» идет на четвертом месте.

Источник: BBC
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Суонси Клопп Юрген
Комментарии (9)
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нейтральныйкакникто
1516672802
Ну не хотят игроки ,и сам тренер, выиграть медали АПЛ, иначе чем объяснить эти поражения аутсайдерам
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ДАША Д
1516674999
Теперь поражения у Ливерпуля будут почаще.
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sprint5
1516681335
в футболе все бывает
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Garrincha58
1516682488
Ливер дает шанс Арсеналу и Тоттенхему
Ответить
ALeX-161-rus
1516687602
И мне ничью сорвали))
Ответить
FanatSerj
1516688533
В этом вся прелесть Ливера, сначала МС обыграть, а потом самой слабой команде продуть. У Клоппа команды на эмоциях играют, на кураже, а когда они заканчиваются, вот такой результат.
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dinar7777dinar
1516694796
ливерпуль как и арсенал не стабильные клубы. могут выдать шикарный матч но потом отдать матч тухлой по суте команде. эх !
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