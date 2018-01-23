Клопп — о поражении от «Суонси»: «Я расстроен и зол»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился эмоциями после матча 24-го тура АПЛ против «Суонси» (0:1).

«Я расстроен и зол. Это был нехороший матч. Мы проиграли еще в первом тайме. Мы не делали того, что хотели делать. Это нечасто случается, поэтому я не ожидал этого. Я был удивлен. В первом тайме мы не летали, а они — да.

В концовке мы надавили на соперника, но недостаточно, чтобы забить. В последнем моменте нам не повезло, но даже при ничьей эта игра была бы плохой для нас. Она была противоположной тому, что мы хотели. Иногда это случается и всегда — в неподходящий момент», — сказал Клопп.

«Суонси» занимает последнюю строчку в турнирной таблице. «Ливерпуль» идет на четвертом месте.