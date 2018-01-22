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    Рафинья — о переходе в «Интер»: «У меня сильное желание начать новый этап карьеры»

    Полузащтник «Интера» Рафинья поделился эмоциями от перехода в миланский клуб из «Барселоны».

    «Я очень счастлив, отличное чувство — быть здесь. Это очень важный период в моей жизни, у меня сильное желание начать новый этап карьеры. В «Интере» было много игроков, которые творили историю.

    Я хочу сделать все возможное и отдать все силы, чтобы команда завершила сезон так высоко в таблице, как это возможно, и чтобы выиграть титулы с ней», — сказал Рафинья.

    «Интер» арендовал Рафинью до конца сезона с опцией выкупа за 35 миллионов евро.

    Источник: ФК «Интер» Милан

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    22.01.2018 23:34
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