Рафинья — о переходе в «Интер»: «У меня сильное желание начать новый этап карьеры»

Полузащтник «Интера» Рафинья поделился эмоциями от перехода в миланский клуб из «Барселоны».

«Я очень счастлив, отличное чувство — быть здесь. Это очень важный период в моей жизни, у меня сильное желание начать новый этап карьеры. В «Интере» было много игроков, которые творили историю.

Я хочу сделать все возможное и отдать все силы, чтобы команда завершила сезон так высоко в таблице, как это возможно, и чтобы выиграть титулы с ней», — сказал Рафинья.

«Интер» арендовал Рафинью до конца сезона с опцией выкупа за 35 миллионов евро.