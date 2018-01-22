Азар не видит необходимости «Челси» в новом форварде

Полузащитник «Челси» Эден Азар уверен, что его команда справится без усиления атакующей линии в текущее трансферное окно.

«Многие считают, что «Челси» нуждается в еще одном нападающем, так как мы плохо реализуем свои шансы в атаке. Когда мы забиваем голы и показываем лучшую игру в атаке в АПЛ, то никто не может сказать, что нам нужен новый форвард.

Все зависит от формы команды в конкретный момент. Я думаю, мы должны быть довольны тем подбором нападающих, которые у нас есть», – считает Азар.

Напомним, что ранее говорилось об интересе лондонского клуба к Энди Кэрроллу, Питеру Краучу и Эдину Джеко.