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  • Павлюченко: «Смолов легко может заиграть в Англии. Вообще не сомневаюсь в этом»

Павлюченко: «Смолов легко может заиграть в Англии. Вообще не сомневаюсь в этом»

21 января 2018, 18:15
6

Бывший нападающий «Тоттенхэма» Роман Павлюченко поделился мнением о возможном переходе форварда «Краснодара» Федора Смолова в клуб АПЛ.

– Федор Смолов сейчас на распутье – остаться в России или уехать в Англию. Что посоветуете?

– Скажу честно: на месте Феди я бы не переходил ни в «Зенит», ни в «Спартак», ни тем более в другую команду. Объясню почему: можно перебраться в Москву или Питер и просто не вписаться в команду. Если у него сейчас идет в «Краснодаре», он становится лучшим бомбардиром и продолжает забивать, то какой смысл уходить? Советую Смолову остаться в «Краснодаре». А если он все же решил уйти, то пусть, конечно, выбирает Европу.

– Он сможет заиграть в Англии?

– Легко. Вообще не сомневаюсь в этом. Лишь бы он точно определился. Вдруг у него какая-то боязнь?

– Говорят, что в английской премьер-лиге ему дают условия чуть хуже, чем в «Краснодаре».

– Ехать в Европу за условиями, ну не знаю... Я свое мнение высказал, а там Смол сам распорядится своей судьбой.

– Тогда расскажите, что делать Артему Дзюбе?

– В последних сезонах он был лидером «Зенита» в атаке, но что случилось между ним и Манчини – мне неизвестно.

– Что теперь ему делать? Сидеть в «Зените-2»?

– Нет, конечно. Тем более вот-вот стартует чемпионат мира в России. «Зенит-2» – это не тот уровень, где можно играть. Если бы Дзюбе было 35-36 лет, и он бы заканчивал, то это одно дело, а тут совсем другое – ему нужно играть и попадать в состав сборной, потому что он ей точно сможет помочь на чемпионате мира. Считаю, что ради сборной ему и Олегу Шатову нужно уйти в аренду.

Ранее сообщалось, что у Дзюбы есть предложения от «Ренна» и ряда турецких клубов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Павлюченко Роман Дзюба Артем Смолов Федор Шатов Олег
Комментарии (6)
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insider_retro
1516549178
Нашим не надо простых, понятных и прозрачных решений!... Нужны неожиданные и непредсказуемые ходы, которые будут прикрыты мутными серыми схемами!... Вот тогда нормалёк!.. И игрочёк пристроен и вся свита на проценте!..)))
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DOCTOR PENALTY
1516549536
В Турцию им сейчас в самый раз, на перевоспитание.
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koli4ka
1516550718
Ышо тот не сомневающийся Ыкспэрт...
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zigbert
1516551011
По всем раскладам Европа для Смолова,лучший вариант.
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OfaZavr
1516551341
согласен с Павом Федору лучше остаться в Краснодаре хотя бы до лета здесь он игрок основы, на виду у тренера и чтобы место в сборной не потерять накануне ЧМ а вот летом можно и рискнуть.
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multi1984
1516551596
Сломают там Смолова.. физически не готов он в Англии играть
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