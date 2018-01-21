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    Павлюченко: «Смолов легко может заиграть в Англии. Вообще не сомневаюсь в этом»

    Бывший нападающий «Тоттенхэма» Роман Павлюченко поделился мнением о возможном переходе форварда «Краснодара» Федора Смолова в клуб АПЛ.

    – Федор Смолов сейчас на распутье – остаться в России или уехать в Англию. Что посоветуете?

    – Скажу честно: на месте Феди я бы не переходил ни в «Зенит», ни в «Спартак», ни тем более в другую команду. Объясню почему: можно перебраться в Москву или Питер и просто не вписаться в команду. Если у него сейчас идет в «Краснодаре», он становится лучшим бомбардиром и продолжает забивать, то какой смысл уходить? Советую Смолову остаться в «Краснодаре». А если он все же решил уйти, то пусть, конечно, выбирает Европу.

    – Он сможет заиграть в Англии?

    – Легко. Вообще не сомневаюсь в этом. Лишь бы он точно определился. Вдруг у него какая-то боязнь?

    – Говорят, что в английской премьер-лиге ему дают условия чуть хуже, чем в «Краснодаре».

    – Ехать в Европу за условиями, ну не знаю... Я свое мнение высказал, а там Смол сам распорядится своей судьбой.

    – Тогда расскажите, что делать Артему Дзюбе?

    – В последних сезонах он был лидером «Зенита» в атаке, но что случилось между ним и Манчини – мне неизвестно.

    – Что теперь ему делать? Сидеть в «Зените-2»?

    – Нет, конечно. Тем более вот-вот стартует чемпионат мира в России. «Зенит-2» – это не тот уровень, где можно играть. Если бы Дзюбе было 35-36 лет, и он бы заканчивал, то это одно дело, а тут совсем другое – ему нужно играть и попадать в состав сборной, потому что он ей точно сможет помочь на чемпионате мира. Считаю, что ради сборной ему и Олегу Шатову нужно уйти в аренду.

    Ранее сообщалось, что у Дзюбы есть предложения от «Ренна» и ряда турецких клубов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.01.2018 18:15
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +371

      multi1984 21 января 2018, 19:19

      Сломают там Смолова.. физически не готов он в Англии играть

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 января 2018, 19:15

      согласен с Павом Федору лучше остаться в Краснодаре хотя бы до лета здесь он игрок основы, на виду у тренера и чтобы место в сборной не потерять накануне ЧМ а вот летом можно и рискнуть.

      3
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 21 января 2018, 19:10

      По всем раскладам Европа для Смолова,лучший вариант.

      1
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 21 января 2018, 19:05

      Ышо тот не сомневающийся Ыкспэрт...

      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 21 января 2018, 18:45

      В Турцию им сейчас в самый раз, на перевоспитание.

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 21 января 2018, 18:39

      Нашим не надо простых, понятных и прозрачных решений!...
      Нужны неожиданные и непредсказуемые ходы, которые будут прикрыты мутными серыми схемами!...
      Вот тогда нормалёк!.. И игрочёк пристроен и вся свита на проценте!..)))

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