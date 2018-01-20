Чичарито не вернется в «Манчестер Юнайтед», а перейдет в «Бешикташ»

Нападающий «Вест Хэма» Чичарито в ближайшее время может перебраться в Турцию. Интерес к 29-летнему игроку проявляет «Бешикташ», готовый заплатить за него 8,5 миллиона евро.

По информации источника, представитель «черных орлов» уже находится в Лондоне, где ведет переговоры с руководством «молотобойцев» по трансферу форварда.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с возвращением мексиканца, который уже защищал цвета «красных дьяволов» с 2010 по 2015 годы.

В текущем сезоне Чичарито провел 21 матч, отметившись четырьмя голами.