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    «Зенит» отказался отпускать Шатова в аренду в «Краснодар»

    «Зенит» ответил отказом «Краснодару» об аренде полузащитника Олега Шатова.

    «Быки» хотели бесплатно арендовать 27-летнего игрока до конца сезона с правом последующего выкупа за 5 миллионов евро. Сам хавбек также был не против перейти в краснодарскую команду, несмотря на существенное понижение зарплаты.

    Ранее стало известно, что Шатов не полетел с сине-бело-голубыми на первый зимний сбор в ОАЭ и продолжит готовиться ко второй части чемпионата России вместе с «Зенитом-2».

    В нынешнем сезоне Шатов принял участие в 16-ти матчах, сделав пять голевых передач. В 2013 году петербуржцы приобрели полузащитника у «Анжи» за 7 миллионов евро. Его текущий контракт рассчитан до июня 2020 года.

    Источник: Twitter

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    16.01.2018 17:11
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    Комментарии42
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 17 января 2018, 09:54

      Проще говоря: ни себе,ни людям!

      0
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      Рейтинг: +833

      Sola 17 января 2018, 01:17

      Ну и комменты. В который раз.
      Зенит озвучил условия продажи Шатова. И готов продать его за рубеж дешевле, а росс. клубам - за 20 млн. Даже конкурентам.
      Лучше Шатову искать команду за границей, хоть в Швейцарии, а не сидеть в Зените-2 и ждать, когда итальянца уволят.
      А тут Галицкий халявы хочет: бесплатная аренда да выкуп за 5 млн. Да ну на фиг!

      Еще года 3 назад все восхищались Шатовым в Зените, как он раскрылся, как заиграл. А тут вдруг оказывается, что Зенит - это кладбище росс. игроков.
      Мдаа...
      Вы тут все считаете, что Манчини обязан Шатова с Дзюбой ставить в основу из-за предстоящего ЧМ? С чего вдруг, если они оба не тянут в данный момент?
      То вы все ноете, что игроки-любимчики тренера (особенно российского) занимают чужое место на поле, лимит - зло и т.д. Теперь ноете, что российских игроков обязаны выпускать в старте, даже если они не в форме, не бегут, не борются, не забивают с метра.
      Я офигеваю!

      -1
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > Sola 17 января 2018, 12:43

      20 млн за футболиста, который на поле не выходит? нормально...

      0
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      Рейтинг: +833

      Sola > 17 января 2018, 22:19

      Да, Галицкий хочет халявы.
      А Смолова пусть продают за рубеж, не фиг ему гнить в рфпл.

      1
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      ...
      Рейтинг: +833

      Sola > Diesel133 17 января 2018, 22:23

      Шатов на поле не выходит лишь минувшие 4-5 месяцев. А так он в расцвете сил и лет, скиллы присутствуют, вроде не деградировал. Как говорят, конфликт с тренером.
      Так что продавец, Зенит, имеет право поставить любой ценник, тем более тут и так цены задраны на росс. игроков, умеющих играть в футбол. И сделано это специально, понятно же любому.
      Я за то, чтобы Шатов уехал в иностранный клуб. Любой. Тем более сам хотел поиграть в Европе.

      1
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      Рейтинг: +113

      DENIS20161993 16 января 2018, 23:48

      Шатов не плохой игрок и он точно ещё пригодится Зениту в матчах! Так что я думаю пускай останется в Питерском клубе!

      0
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 16 января 2018, 20:29

      И сам не ам и другим не дам, собаки на болоте.

      -1
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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 16 января 2018, 19:55

      Только в обмен на Смолова с доплатой..

      1
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      Рейтинг: -27

      yehq.386098 16 января 2018, 19:52

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo --- http://wq.lt/7GH4s

      -4
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 16 января 2018, 19:43

      Бомжи реально не правы.Шатов реально неплохой игрок. Просто его из-за конфликта с тренером перестали ставить в состав. А так у него и техника присутствует и со скоростью все в порядке. Удачи Шатову!

      4
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > Бугимен 16 января 2018, 20:31

      И удар в порядке.

      1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov > Gullit 76 17 января 2018, 05:40

      В Зене просто перебор игроков.

      0
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      Рейтинг: +691

      retiremen 16 января 2018, 19:35

      Все проще чем геноцид . В Зените хочут Федю, Серега послал. Теперь когда Серега захотел Олега, Роберт послал. Политика однако.
      А то, что там ЧМ и практика и все такое, ну это чистая ерунда. Разве Роберту это интересно? Мы ведь тренируем сборную Аргентины.
      Даешь отмену лимита легионеров. И можно будет в России, за ее бюджетные деньги готовить иностранных легионерам к основной сборной. И там, в той сборной, им и сыгрываться не надо будет. В клубе год сыгрываются ж.

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 16 января 2018, 19:30

      В Ахмат давайте вместе с Дзюбой

      1
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 16 января 2018, 19:20

      И Сам не гам, и другим не дам!!

      2
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