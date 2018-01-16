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«Зенит» отказался отпускать Шатова в аренду в «Краснодар»

16 января 2018, 17:11
44

«Зенит» ответил отказом «Краснодару» об аренде полузащитника Олега Шатова.

«Быки» хотели бесплатно арендовать 27-летнего игрока до конца сезона с правом последующего выкупа за 5 миллионов евро. Сам хавбек также был не против перейти в краснодарскую команду, несмотря на существенное понижение зарплаты.

Ранее стало известно, что Шатов не полетел с сине-бело-голубыми на первый зимний сбор в ОАЭ и продолжит готовиться ко второй части чемпионата России вместе с «Зенитом-2».

В нынешнем сезоне Шатов принял участие в 16-ти матчах, сделав пять голевых передач. В 2013 году петербуржцы приобрели полузащитника у «Анжи» за 7 миллионов евро. Его текущий контракт рассчитан до июня 2020 года.

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Шатов Олег
Комментарии (44)
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Gullit 76
1516112236
Да отпустите же его!Пусть играет!
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Пестрый
1516112438
Это наука тем кто ведется на посулы синита! Скольким игрокам они уже загубили карьеру? воистину болото! как попал все хана выхода из трясины не бывает))
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Чикомас
1516112654
Основная задача-ослабить конкурента. для этого и набирают, хватают ртом и жопой.. а что потом будет с футболистом, похер. Вот такая политика...Тьфу!
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shurik45
1516112742
Ну и зачем держать Олега? В чем принцип? Хочет играть ,надо отпустить.
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Garrincha58
1516114809
все правильно зачем конкурентов усиливать в Зените-2 больше пользы принесет потом глядишь за ум возьмется еще и поиграет когда летом Манчини уволят то Шатов пригодится
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Приус
1516115221
Утопите его в Неве, чтобы никому не достался.
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Ахимас Вельде
1516115404
А говорят крепостное право отменили. И еще говорят, что есть интересы сборной.
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OfaZavr
1516118828
думают а вдруг там так заиграет что Краснодар даже Зенит в таблице обойдет поэтому нет уж у себя оставим так как-то спокойнее))
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Ruryu
1516119228
Зенит надо привлечь за "геноцид" малочисленного народа(сборников)
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oyabun
1516119230
Зенит - это "золотая клетка", денег платят немеряно, но вырваться оттуда ой как тяжело.. Им проще сгнобить парня в запасе, чем позволить усилиться конкуренту.
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