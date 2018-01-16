«Зенит» отказался отпускать Шатова в аренду в «Краснодар»

«Зенит» ответил отказом «Краснодару» об аренде полузащитника Олега Шатова.

«Быки» хотели бесплатно арендовать 27-летнего игрока до конца сезона с правом последующего выкупа за 5 миллионов евро. Сам хавбек также был не против перейти в краснодарскую команду, несмотря на существенное понижение зарплаты.

Ранее стало известно, что Шатов не полетел с сине-бело-голубыми на первый зимний сбор в ОАЭ и продолжит готовиться ко второй части чемпионата России вместе с «Зенитом-2».

В нынешнем сезоне Шатов принял участие в 16-ти матчах, сделав пять голевых передач. В 2013 году петербуржцы приобрели полузащитника у «Анжи» за 7 миллионов евро. Его текущий контракт рассчитан до июня 2020 года.