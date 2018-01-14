Гвардиола: «Манчестер Сити» еще не выиграл АПЛ»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги гостевого матча 23-го тура АПЛ против «Ливерпуля».

Напомним, что «горожане» уступили в этой встрече со счетом 3:4 и потерпели первое поражение в чемпионате.

«Поздравляю «Ливерпуль» с победой. Все было в наших руках, когда счет был 1:1, но мы не использовали несколько хороших моментов, а затем счет стал 1:4. Мы проиграли, но нужно отдать должное сопернику. Тяжело играть против команд Клоппа, особенно на «Энфилде».

«Сити» еще не выиграл АПЛ. Нам необходимо держать лидерство от матча к матчу», – заявил Гвардиола.

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