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    Гвардиола: «Манчестер Сити» еще не выиграл АПЛ»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги гостевого матча 23-го тура АПЛ против «Ливерпуля».

    Напомним, что «горожане» уступили в этой встрече со счетом 3:4 и потерпели первое поражение в чемпионате.

    «Поздравляю «Ливерпуль» с победой. Все было в наших руках, когда счет был 1:1, но мы не использовали несколько хороших моментов, а затем счет стал 1:4. Мы проиграли, но нужно отдать должное сопернику. Тяжело играть против команд Клоппа, особенно на «Энфилде».

    «Сити» еще не выиграл АПЛ. Нам необходимо держать лидерство от матча к матчу», – заявил Гвардиола.

    «Ливерпуль» красиво обыграл «Манчестер Сити». Команды забили семь мячей!

    Источник: BBC

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    14.01.2018 23:35
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1154

      Стаz 15 января 2018, 12:17

      Сдается мне что в финале ЛЧ на этот раз англичане точно будут

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 15 января 2018, 01:07

      Всё четко и по делу

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +121

      Hasanino 15 января 2018, 00:55

      Гвардиола большой молодец. Никакого нытья как у Мориньо после поражений

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 14 января 2018, 23:37

      Будем биться до последней минуты последней игры!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 > DOCTOR PENALTY 15 января 2018, 00:35

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      0
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