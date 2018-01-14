Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Клопп – о матче с «Манчестер Сити»: «Историческая игра»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями от победы над «Манчестер Сити» (4:3) в матче 23-го тура АПЛ.

    Напомним, что это поражение стало для команды Хосепа Гвардиолы первым в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии.

    «Вау! Что за матч! Обе команды выложились по полной программе. Это была историческая игра, которую будут вспоминать и через 20 лет. Все идет к тому, что «Сити» в этом сезоне больше не проиграет.

    Думаю, этот поединок смотрели во всем мире. Именно поэтому футболистам нужно было играть всем сердцем. Мне очень понравилась эта игра», – заявил Клопп.

    «Ливерпуль» красиво обыграл «Манчестер Сити». Команды забили семь мячей!

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.01.2018 22:00
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 15 января 2018, 00:29

      Клопп реабилитировался за разгромное поражение 5:0 в 4 туре АПЛ от Манчестер Сити.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 15 января 2018, 00:25

      Клопп счастливчик!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +135

      Димон Лебяга 14 января 2018, 23:29

      шикарный матч

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 14 января 2018, 23:15

      здорово было смотреть на открытый футбол!)таких матчей в современном футбольном мире мало(

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Shureg 14 января 2018, 22:44

      Клопп - Оксимирон

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11