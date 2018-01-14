Клопп – о матче с «Манчестер Сити»: «Историческая игра»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями от победы над «Манчестер Сити» (4:3) в матче 23-го тура АПЛ.

Напомним, что это поражение стало для команды Хосепа Гвардиолы первым в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии.

«Вау! Что за матч! Обе команды выложились по полной программе. Это была историческая игра, которую будут вспоминать и через 20 лет. Все идет к тому, что «Сити» в этом сезоне больше не проиграет.

Думаю, этот поединок смотрели во всем мире. Именно поэтому футболистам нужно было играть всем сердцем. Мне очень понравилась эта игра», – заявил Клопп.

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