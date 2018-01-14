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    Ригони — о матче с «Селтиком»: «Это плей-офф, и шуткам здесь уже не место»

    Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Лиги Европы против «Селтика».

    «Выигрывать в каждом матче — это цель «Зенита». Сейчас наступает время плей-офф, и шуткам здесь уже не место. Что касается «Селтика», то лучше думать о себе, а не о нем. Конечно, важно, кто напротив тебя, но в первую очередь необходимо заботиться о том, чтобы от нас исходило желание победить и концентрация. Будем стараться пройти как можно дальше», — сказал Ригони.

    Матч «Сетик» – «Зенит» пройдет 15 февраля в Шотландии.

    Источник: ФК «Зенит»

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    14.01.2018 16:57
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +145

      Danjer 15 января 2018, 05:00

      Ага,а раньше че,прикалывались что ли?)))))))

      0
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      Рейтинг: +616

      smersh45 14 января 2018, 22:36

      удачи и хорошей игры

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7816

      BarStep 14 января 2018, 18:01

      Проходить Селтик и в 1/8 встретиться со Спартаком... Меня бы это устроило..

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > BarStep 14 января 2018, 21:24

      тупой латинос в 1/8 вы не можете встретиться с командой из одной страны

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      Рейтинг: +103

      zenitovec2007 > Garrincha58 14 января 2018, 21:38

      можем посмотри правило, в ле с 1 8 , в лч с 1 4

      2
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > 15 января 2018, 00:36

      А что, раньше было место??

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