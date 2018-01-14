Ригони — о матче с «Селтиком»: «Это плей-офф, и шуткам здесь уже не место»

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Лиги Европы против «Селтика».

«Выигрывать в каждом матче — это цель «Зенита». Сейчас наступает время плей-офф, и шуткам здесь уже не место. Что касается «Селтика», то лучше думать о себе, а не о нем. Конечно, важно, кто напротив тебя, но в первую очередь необходимо заботиться о том, чтобы от нас исходило желание победить и концентрация. Будем стараться пройти как можно дальше», — сказал Ригони.

Матч «Сетик» – «Зенит» пройдет 15 февраля в Шотландии.