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    Представители Смолова: «Маккей не является агентом Федора. Он уполномочен «Вест Хэмом»

    Сегодня «Бомбардир» со ссылкой на The Sun опубликовал интервью Марка Маккея о шансах Федора Смолова перейти в команду АПЛ. Английское издание назвало мужчину агентом нападающего «Краснодара».

    Компания ProSport Management, клиентом которой является 27-летний игрок сборной России, опровергла информацию о статусе Маккея.

    «Маккей уполномочен «Вест Хэмом» и не является представителем Смолова в Англии», — цитирует представителей компании источник.

    По последней информации, лондонский клуб готов подписать Смолов в случае продажи Диафра Сахо. Сумма сделки может составить 15 миллионов фунтов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.01.2018 22:40
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 13 января 2018, 01:17

      Задрали с этим Смоловым!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 12 января 2018, 22:45

      Маккей как Маккейн слишком много на себя берёт. А пи..дят они одинаково.

      4
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