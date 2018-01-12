Представители Смолова: «Маккей не является агентом Федора. Он уполномочен «Вест Хэмом»

Сегодня «Бомбардир» со ссылкой на The Sun опубликовал интервью Марка Маккея о шансах Федора Смолова перейти в команду АПЛ. Английское издание назвало мужчину агентом нападающего «Краснодара».

Компания ProSport Management, клиентом которой является 27-летний игрок сборной России, опровергла информацию о статусе Маккея.

«Маккей уполномочен «Вест Хэмом» и не является представителем Смолова в Англии», — цитирует представителей компании источник.

По последней информации, лондонский клуб готов подписать Смолов в случае продажи Диафра Сахо. Сумма сделки может составить 15 миллионов фунтов.