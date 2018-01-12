Агент Смолова: «Не могу поверить, что никто из клубов АПЛ не сделал предложения по Смолову этой зимой»

Агент Марк Маккей, представляющий интересы нападающего «Краснодара» Федора Смолова, прокомментировал ситуацию с переходом игрока в клуб АПЛ.

«Не могу поверить, что никто из клубов АПЛ не сделал предложения по Смолову в это трансферное окно. Мы привезли Пайета в Англию, когда никто о нем не слышал. И потом о нем заговорили все. Я думаю, со Смоловым будет то же самое.

Он хороший нападающий, и он доказал это двумя голами сборной Испании в ноябре, когда играл против двух лучших защитников мира и лучшего вратаря», — сказал Маккей.

Ранее сообщалось, что Смолов может перейти в «Вест Хэм».