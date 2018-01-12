Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Агент Смолова: «Не могу поверить, что никто из клубов АПЛ не сделал предложения по Смолову этой зимой»

Агент Смолова: «Не могу поверить, что никто из клубов АПЛ не сделал предложения по Смолову этой зимой»

12 января 2018, 18:27
27

Агент Марк Маккей, представляющий интересы нападающего «Краснодара» Федора Смолова, прокомментировал ситуацию с переходом игрока в клуб АПЛ.

«Не могу поверить, что никто из клубов АПЛ не сделал предложения по Смолову в это трансферное окно. Мы привезли Пайета в Англию, когда никто о нем не слышал. И потом о нем заговорили все. Я думаю, со Смоловым будет то же самое.

Он хороший нападающий, и он доказал это двумя голами сборной Испании в ноябре, когда играл против двух лучших защитников мира и лучшего вратаря», — сказал Маккей.

Ранее сообщалось, что Смолов может перейти в «Вест Хэм».

Источник: The Sun
Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Краснодар Смолов Федор
Комментарии (27)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
m40
1515771313
Агент Смолова: не могу поверить, что мне не удалось навариться этой зимой.
Ответить
retiremen
1515771738
Просто в АПЛ не читают этот сайт и не в курсе про сумасшедший спрос на Смолова.
Ответить
insider_retro
1515772502
Не можешь поверить, а надо, Маккей!... Вера укрепляет... Даже в безнадёжных делах... В этом бизнесе, кому надо, самое ценное без рекламы и видеороликов увидят!...)) И сделают выводы, звонки, предложения и сделки!...)))
Ответить
OfaZavr
1515773339
да ничего удивительного, это у нас он топ а там такого добра хватает в избытке.
Ответить
yarik1_78
1515775142
Смолов как анекдот про неуловимого Джо...
Ответить
Lester84
1515776517
А я могу поверить)
Ответить
Serjoga
1515776936
Как я и говорил: никто Смолова не приглашал в топ-клубы, а просто его агент занят пиаором в российских СМИ, чтобы состряпать очередной переход за круглую сумму и получить свой навар! А мы, болельщики, просто "съедаем этих уток" и мечтаем, что Федя заиграет в Англии (или не заиграет-у каждого своё мнение)!
Ответить
dok66
1515778293
А Маккей вообще занимается Смоловым ?!!! Такое ощущение , что тоже получил заказ от .... кого-то ?
Ответить
Полная Канистра
1515778660
совсем воду замутил то берут то не берут маккей займись тогда полезным делом
Ответить
Бугимен
1515779652
ВСЕ ВЕРНО,ФЕДЮ ТАМ НЕ ЗНАЮ.А Я ТЕБЕ ФЕДЯ ЖЕЛАЮ,ЧТО БЫ ТАМ ИГРАЛ В АПЛ...УДАЧИ!!!
Ответить
Главные новости
Червиченко: «Арбитр хорошо помог «Зениту», чтобы Семак не плакал»
08:58
2
Даку высказался о реакции болельщиков «Спартака» на свой переход
08:45
2
Шалимов оценил шансы Батракова стать основным игроком «Галатасарая»
08:30
1
«Црвена Звезда» определилась с суммой, за которую готова продать форварда в ЦСКА
08:15
Трансфер Батракова, еще один россиянин в Европе, «Барса» встречает обладателя «Золотого мяча» и другие новости
01:58
1
Семак: «В «Зените» есть игроки, которых нельзя критиковать»
01:18
13
Мостовой знает Канье Уэста: «У него же еще жена с большой грудью?»
00:57
5
Экс-тренер «Динамо» – о матче с «Зенитом»: «Судья убил эту игру»
00:40
5
«Локомотив» заработает рекордную сумму на продаже игроков за одно трансферное окно
00:22
2
Федотов разобрал судейство в матче «Балтика» – «Спартак»
00:12
3
Все новости
Все новости
«Манчестер Сити» определился с заменой для Родри
00:30
«Это мечта»: лучший игрок ЧМ-2026 подтвердил переход в «Барселону»
Вчера, 21:57
«Галатасарай» готовит предложение по атакующему полузащитнику – это не Батраков
Вчера, 21:35
2
Совладельцы «Челси» решили продать акции
Вчера, 20:25
Швец – об обладателе «Золотого мяча»: «А чем он выделяется? Я точно выглядел не слабее»
Вчера, 20:03
1
Стал известен новый клуб Родри
16 августа
2
Артета прокомментировал победу «Арсенала» над «Сити» в матче за Суперкубок Англии
16 августа
1
Суперкубок Англии. «Арсенал» не заметил «Манчестер Сити» в Кардиффе (3:0)
16 августа
3
Видео«Арсенал» забил «Манчестер Сити» на 23-й секунде
16 августа
Российский футболист сыграл против «Челси»
15 августа
2
«Барселона» сделала третье предложение по Родри
15 августа
Фото«Атлетико» объявил о покупке чемпиона мира
15 августа
1
Скоулз признался, что сегодня выбрал бы «Манчестер Сити», а не «МЮ»
15 августа
2
Фото«Челси» отправил казахстанца в Чемпионшип
14 августа
Клубу РПЛ предложили Мареза
14 августа
4
«Динамо» предложили Санчо
14 августа
1
ВидеоЧемпион мира и обладатель «Золотого мяча» летает обычным лоукостером
14 августа
ФотоХоланд получил четыре сертификата Книги рекордов Гиннесса
14 августа
«Челси» поставил «Манчестер Сити» ультиматум
13 августа
«Манчестер Сити» продлил контракт с вингером сборной Бельгии
13 августа
«Атлетико» купит защитника сборной Аргентины за 40 миллионов
13 августа
Реакция Эмери на поражение от «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА
13 августа
1
«Манчестер Сити» ответил «Барселоне» на новое предложение о трансфере Родри
13 августа
«Бавария» интересуется футболистом сборной Бразилии
12 августа
1
Фото«Манчестер Сити» приобрел 34-летнего игрока сборной Аргентины
12 августа
1
ФотоКлуб АПЛ приобрел Диоманде за 40 миллионов
12 августа
Фото«Челси» приобрел защитника из Ла Лиги за 19 миллионов
12 августа
«Барселона» предложила 60 миллионов за лучшего игрока ЧМ-2026
12 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+