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    Агент Смолова: «Не могу поверить, что никто из клубов АПЛ не сделал предложения по Смолову этой зимой»

    Агент Марк Маккей, представляющий интересы нападающего «Краснодара» Федора Смолова, прокомментировал ситуацию с переходом игрока в клуб АПЛ.

    «Не могу поверить, что никто из клубов АПЛ не сделал предложения по Смолову в это трансферное окно. Мы привезли Пайета в Англию, когда никто о нем не слышал. И потом о нем заговорили все. Я думаю, со Смоловым будет то же самое.

    Он хороший нападающий, и он доказал это двумя голами сборной Испании в ноябре, когда играл против двух лучших защитников мира и лучшего вратаря», — сказал Маккей.

    Ранее сообщалось, что Смолов может перейти в «Вест Хэм».

    Источник: The Sun

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    12.01.2018 18:27
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +1007

      OOOVVV. 13 января 2018, 12:53

      Да кому он нужен в АПЛ! Там своих Смоловых пруд пруди!

      0
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      Рейтинг: +6913

      sochi-2013 13 января 2018, 10:04

      Потому что, в Бразилии, за эти деньги, можно купить пучок будущих пайетов и настоящих смоловых. За эти деньги они покупают игрока для твердой основы. Надо в 17-20 лет заинтересовывать скаутов.

      0
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 13 января 2018, 09:04

      болтовня!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +243

      Loxxam 13 января 2018, 04:48

      Хахаха в России нет хороших футболистов так как мы не ищем таланты, а в детских школах в основу ставят того у кого папа купил форму или кто заплатил за это деньги. Вот мы сидим и смотрим на Кокориных которые СМИ пытаются выдать нам за футболистов. Сравните Кокорина и того же Дибала например - разницу видите?

      2
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 12 января 2018, 23:25

      Краснодар улетает в апл.

      0
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      Рейтинг: +716

      Fju-2 12 января 2018, 23:07

      У Феди хорошая статистика только за последние 2 года в Краснодаре плюс неплохая за сборную и Урал. При том, что через месяц ему 28 стукнет.
      В принципе конечно могли бы середняки АПЛ заинтересоваться, но рынок не ограничивается только Россией и в шорт-листах этих команд могут быть игроки более молодые и с меньшими запросами с сопоставимыми навыками, благо в Англии играть многие хотят.

      0
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 12 января 2018, 22:21

      Будьте объективны господа горлонадрыватели. Помимо всех плюсов Смолова, есть один жирный минус, особенно для АПЛ. Смолов -пешеход.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +53

      Енисей - чемпион ! > RedWhiteFans2 13 января 2018, 09:52

      И балерина .

      0
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 12 января 2018, 20:54

      ВСЕ ВЕРНО,ФЕДЮ ТАМ НЕ ЗНАЮ.А Я ТЕБЕ ФЕДЯ ЖЕЛАЮ,ЧТО БЫ ТАМ ИГРАЛ В АПЛ...УДАЧИ!!!

      3
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 12 января 2018, 20:38

      испания играла в полноги ,а наши жилы рвали .

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 12 января 2018, 20:37

      совсем воду замутил то берут то не берут маккей займись тогда полезным делом

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