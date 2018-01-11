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Милевский ждет предложения от клубов Лиги чемпионов или Лиги Европы

11 января 2018, 08:06
4

Футбольный агент Александр Панков, представляющий интересы форварда Артема Милевского, рассказал о перспективах своего клиента.

«На 90 процентов Милевский останется в «Динамо-Брест». 10 процентов даю на то, что он может уйти. Понятно, что если появится какой-то вариант поиграть в сильном чемпионате, Лиге чемпионов или Лиге Европы, то мы, возможно, подумаем.

Я склоняюсь к тому, чтобы он остался в «Динамо», ведь его там ценят, под него специально подогнали тактику», – сказал Панков.

Известно, что интерес к украинскому футболисту проявляет болгарский «Лудогорец».

Источник: ua.tribuna
Беларусь. Высшая лига Динамо-Брест Милевский Артем
Комментарии (4)
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Павел Буре
1515652343
Разве что бойболом могут ему предложить побегать.
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TY13R
1515661925
ахахах под него тактику подгоняют))) вот это юморист)))
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life85
1515674947
Зачем он Лудогорцу нужен ??? Типа живой пример как карьеру просирать не стоит? )
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makson_klim
1515701444
мне очень нравится ,как играет Артем.....ну лучше пока Брест...его там реально любят и он начал приходить в форму...
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