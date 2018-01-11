Милевский ждет предложения от клубов Лиги чемпионов или Лиги Европы

Футбольный агент Александр Панков, представляющий интересы форварда Артема Милевского, рассказал о перспективах своего клиента.

«На 90 процентов Милевский останется в «Динамо-Брест». 10 процентов даю на то, что он может уйти. Понятно, что если появится какой-то вариант поиграть в сильном чемпионате, Лиге чемпионов или Лиге Европы, то мы, возможно, подумаем.

Я склоняюсь к тому, чтобы он остался в «Динамо», ведь его там ценят, под него специально подогнали тактику», – сказал Панков.

Известно, что интерес к украинскому футболисту проявляет болгарский «Лудогорец».