Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Милевский ждет предложения от клубов Лиги чемпионов или Лиги Европы

    Футбольный агент Александр Панков, представляющий интересы форварда Артема Милевского, рассказал о перспективах своего клиента.

    «На 90 процентов Милевский останется в «Динамо-Брест». 10 процентов даю на то, что он может уйти. Понятно, что если появится какой-то вариант поиграть в сильном чемпионате, Лиге чемпионов или Лиге Европы, то мы, возможно, подумаем.

    Я склоняюсь к тому, чтобы он остался в «Динамо», ведь его там ценят, под него специально подогнали тактику», – сказал Панков.

    Известно, что интерес к украинскому футболисту проявляет болгарский «Лудогорец».

    Источник: ua.tribuna

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.01.2018 08:06
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1060

      makson_klim 11 января 2018, 23:10

      мне очень нравится ,как играет Артем.....ну лучше пока Брест...его там реально любят и он начал приходить в форму...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +673

      life85 11 января 2018, 15:49

      Зачем он Лудогорцу нужен ??? Типа живой пример как карьеру просирать не стоит? )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 11 января 2018, 12:12

      ахахах под него тактику подгоняют))) вот это юморист)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 11 января 2018, 09:32

      Разве что бойболом могут ему предложить побегать.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11