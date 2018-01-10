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    «Реал» продаст Бэйла из-за Неймара. «Зенит» и «Наполи» могут обменяться футболистами. Дайджест событий дня

    Из-за трансфера Неймара «Реал» намерен продать Бэйла в Китай.

    Еще одним новичком «Реала» может стать Салах.

    Манчини является одним из кандидатов на пост главного тренера сборной Австралии.

    Самым популярным российским футболистом в Википедии признан Аршавин.

    Перед ЧМ-2018 сборная России сыграет матчи с Австрией и Турцией.

    Лидер чемпионата Турции объявит о переходе Турана.

    «Зенит» интересуется возможностью покупки Беляева.

    «Зенит» и «Наполи» могут заключить обмен футболистами.

    «Анжи» объявил о переходе защитника сборной Венесуэлы.

    Канчельскис считает, что в России «убили футбол и теперь его добивают».

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.01.2018 21:08
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +233

      igormaddog 11 января 2018, 09:28

      Без комментариев!

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      Рейтинг: +1643

      Benifacto 11 января 2018, 01:08

      ИЗ ЗА!!!

      Это называется :
      -Смотри я КРИЧУ о мега новости!!!
      Что сложно написать как то более гармонично??? или что Бейла типо андон?

      ........из за........

      у нас Великий Могучий Язык!!!

      ........из за........

      Наша Маша горько плачет))
      или
      Плачет наша Маша ,горько((

      (далее смотрим "Великий и могучий русский язык" - фрагмент из фильма "72 метра" )

      выж журналисты ипи её...
      Реал вынужден продать Бэйла, ради покупки Неймара
      .....ИЗ-ЗА....
      ппц...написал и забил!пошли все вах!андоны!
      воспринимается это так!

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      Рейтинг: +1160

      Karpathian > Benifacto 11 января 2018, 08:07

      Все по делу, но не таким же языком, все эти разрывы и многоточия глаз режут, а раз уж ты начал всех исправлять, ты должен знать, что в многоточии 3 (ТРИ) точки, не больше и не меньше.

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