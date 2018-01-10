«Реал» продаст Бэйла из-за Неймара. «Зенит» и «Наполи» могут обменяться футболистами. Дайджест событий дня

Из-за трансфера Неймара «Реал» намерен продать Бэйла в Китай.

Еще одним новичком «Реала» может стать Салах.

Манчини является одним из кандидатов на пост главного тренера сборной Австралии.

Самым популярным российским футболистом в Википедии признан Аршавин.

Перед ЧМ-2018 сборная России сыграет матчи с Австрией и Турцией.

Лидер чемпионата Турции объявит о переходе Турана.

«Зенит» интересуется возможностью покупки Беляева.

«Зенит» и «Наполи» могут заключить обмен футболистами.

«Анжи» объявил о переходе защитника сборной Венесуэлы.

Канчельскис считает, что в России «убили футбол и теперь его добивают».